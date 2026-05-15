Fondation des sports adaptés

Organisé par

Fondation des sports adaptés

À propos de cet événement

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE LA FONDATION DANIEL MOQUIN DE L'ESPOIR 2026

880 Bd de Léry

Léry, QC J6N 1B7

1 Foursome + 1 commandite de trou
1 500 $

4 participations (incluant Brunch et souper) + 1 commandite d'un trou. Un reçu d'impôts de 600$ sera émis par foursome. Ceci inclus la production d'un corroplast.

1 Foursome
1 200 $

4 participations (incluant Brunch et souper). Un reçu d'impôts de 600$ sera émis par foursome.

1 participation au golf
300 $

1 participation (incluant Brunch et souper). Un reçu d'impôts de 150$ par droit de jeu sera émis.

1 souper
150 $

Accès à 1 repas pour ceux qui désirent seulement se joindre au souper. Un reçu d'impôts de 100$ par repas individuel acheté sera émis.

Commandite d'un trou de golf
300 $

Merci de commanditer un trou sur le parcours du tournoi de Golf de la Fondation Daniel Moquin de l'Espoir 2026. Ceci inclus la production d'un coroplast.

Commandite - VIP
5 000 $

Quatuor gratuit (incluant brunch, souper).
Mention sur Voiturette ;
Mention du partenaire VIP sur tout le parcours du tournois ainsi que lors de la soirée;
Publicité sur écrans et dans la brochure souvenir remise aux golfeurs;
Visibilité sur toutes les publicités entourant le tournoi.

Commandite - Platine du brunch
2 500 $

Commanditaire Principal du brunch 9h30 à 12h
2 Billets de souper gratuits;
Visibilité sur les voiturettes;
Visibilité sur les publicités entourant le tournoi;
Mention spéciale par l’animateur de lors du déjeuner et 5 à 7

Commandite - Platine du 5 à 7
2 500 $

Commanditaire Principal du 5 à 7 -  17h30 à 19h30
2 Billets de souper gratuits;
Visibilité sur les voiturettes;
Visibilité sur les publicités entourant le tournoi;
Mention spéciale par l’animateur lors du déjeuner et du 5 à 7

Commandite - Or
1 000 $

Publicité dans la brochure souvenir remise aux golfeurs;

Affichage de votre entreprise sur le parcours de golf et au souper en soirée;

Commandite - Argent
500 $

Publicité dans la brochure souvenir pour votre entreprise remise aux golfeurs;

Affichage de votre entreprise sur le parcours

Station sur le terrain avec produit
1 000 $

Seulement disponible pour les fournisseurs qui offrent de la nourriture ou des breuvages à la station

Station sur le terrain
1 000 $

Disponible pour les fournisseurs qui veulent une visibilité pour leur entreprise, sans remettre de nourriture ou de breuvages à la station

Ajouter un don pour Fondation des sports adaptés

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!