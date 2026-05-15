TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE LA FONDATION DANIEL MOQUIN DE L'ESPOIR 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Léry, QC J6N 1B7
4 participations (incluant Brunch et souper) + 1 commandite d'un trou. Un reçu d'impôts de 600$ sera émis par foursome. Ceci inclus la production d'un corroplast.
4 participations (incluant Brunch et souper). Un reçu d'impôts de 600$ sera émis par foursome.
1 participation (incluant Brunch et souper). Un reçu d'impôts de 150$ par droit de jeu sera émis.
Accès à 1 repas pour ceux qui désirent seulement se joindre au souper. Un reçu d'impôts de 100$ par repas individuel acheté sera émis.
Merci de commanditer un trou sur le parcours du tournoi de Golf de la Fondation Daniel Moquin de l'Espoir 2026. Ceci inclus la production d'un coroplast.
Quatuor gratuit (incluant brunch, souper).
Mention sur Voiturette ;
Mention du partenaire VIP sur tout le parcours du tournois ainsi que lors de la soirée;
Publicité sur écrans et dans la brochure souvenir remise aux golfeurs;
Visibilité sur toutes les publicités entourant le tournoi.
Commanditaire Principal du brunch 9h30 à 12h
2 Billets de souper gratuits;
Visibilité sur les voiturettes;
Visibilité sur les publicités entourant le tournoi;
Mention spéciale par l’animateur de lors du déjeuner et 5 à 7
Commanditaire Principal du 5 à 7 - 17h30 à 19h30
2 Billets de souper gratuits;
Visibilité sur les voiturettes;
Visibilité sur les publicités entourant le tournoi;
Mention spéciale par l’animateur lors du déjeuner et du 5 à 7
Publicité dans la brochure souvenir remise aux golfeurs;
Affichage de votre entreprise sur le parcours de golf et au souper en soirée;
Publicité dans la brochure souvenir pour votre entreprise remise aux golfeurs;
Affichage de votre entreprise sur le parcours
Seulement disponible pour les fournisseurs qui offrent de la nourriture ou des breuvages à la station
Disponible pour les fournisseurs qui veulent une visibilité pour leur entreprise, sans remettre de nourriture ou de breuvages à la station
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