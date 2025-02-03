Fondation JM Canada

Fondation JM Canada

Tournoi de golf annuel de la Fondation JM Canada 2025

25 Chemin South Ridge

L'Île-Bizard, QC H9E 1B3, Canada

Forfait golf - Quatuor
6 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
🏌️‍♂️ Partie de golf pour 4 personnes 🥂 Brunch 🍷 Vin d'honneur 🎶 Mini concert 🍽️ Souper gastronomique
Forfait golf- joueur individuel
1 500 $
🏌️‍♂️ Une partie de golf pour 1 personne 🥂 Brunch 🍷 Vin d'honneur 🎶 Mini concert 🍽️ Souper gastronomique
Forfait- Soirée
600 $
🍷 Vin d'honneur 🎶 Mini concert 🍽️ Souper gastronomique
Partenaire principal (commandite)
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Reconnaissance comme partenaire officiel du tournoi avec grande visibilité sur le communiqué de presse post-tournoi, mention spéciale et affichage sur place. 🏌️‍♂️ Partie de golf pour 4 personnes 🥂 Brunch 🍷 Vin d'honneur 🎶 Mini concert 🍽️ Souper gastronomique
Partenaire du brunch ou cocktail (commandite)
8 000 $
Visibilité exclusive pendant le cocktail ou brunch, mention spéciale sur les et affichage sur place. Mention dans le communiqué de presse post-tournoi. 🏌️‍♂️ Partie de golf pour 4 personnes 🥂 Brunch 🍷 Vin d'honneur 🎶 Mini concert 🍽️ Souper gastronomique
