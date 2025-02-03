Tournoi de golf annuel de la Fondation JM Canada 2025

🏌️♂️ Partie de golf pour 4 personnes
🥂 Brunch
🍷 Vin d'honneur
🎶 Mini concert
🍽️ Souper gastronomique
Forfait golf- joueur individuel
1 500 $
🏌️♂️ Une partie de golf pour 1 personne
🥂 Brunch
🍷 Vin d'honneur
🎶 Mini concert
🍽️ Souper gastronomique
Forfait- Soirée
600 $
🍷 Vin d'honneur
🎶 Mini concert
🍽️ Souper gastronomique
Partenaire principal (commandite)
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Reconnaissance comme partenaire officiel du tournoi avec grande visibilité sur le communiqué de presse post-tournoi, mention spéciale et affichage sur place.
🏌️♂️ Partie de golf pour 4 personnes
🥂 Brunch
🍷 Vin d'honneur
🎶 Mini concert
🍽️ Souper gastronomique
Partenaire du brunch ou cocktail (commandite)
8 000 $
Visibilité exclusive pendant le cocktail ou brunch, mention spéciale sur les et affichage sur place. Mention dans le communiqué de presse post-tournoi.
🏌️♂️ Partie de golf pour 4 personnes
🥂 Brunch
🍷 Vin d'honneur
🎶 Mini concert
🍽️ Souper gastronomique
Ajouter un don pour Fondation JM Canada
$
