Tournoi de golf annuel de la Fondation JM Canada 2026

25 Chemin South Ridge

L'Île-Bizard, QC H9E 1B3, Canada

Forfait golf - Quatuor
6 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

🏌️‍♂️ Partie de golf pour 4 personnes🥂 Brunch🍷 Vin d'honneur🎶 Mini concert🍽️ Souper gastronomique

Forfait golf- joueur individuel
1 500 $

🏌️‍♂️ Une partie de golf pour 1 personne🥂 Brunch🍷 Vin d'honneur🎶 Mini concert🍽️ Souper gastronomique

Forfait- Soirée
600 $

🍷 Vin d'honneur
🎶 Mini concert
🍽️ Souper gastronomique

Partenaire principal (commandite)
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Reconnaissance comme partenaire officiel du tournoi avec grande visibilité sur le communiqué de presse post-tournoi, mention spéciale et affichage sur place.

🏌️‍♂️ Une partie de golf pour 1 personne🥂 Brunch🍷 Vin d'honneur🎶 Mini concert🍽️ Souper gastronomique

Partenaire du brunch ou cocktail (commandite)
8 000 $

Visibilité exclusive pendant le cocktail ou brunch, mention spéciale sur les et affichage sur place. Mention dans le communiqué de presse post-tournoi.

🏌️‍♂️ Une partie de golf pour 1 personne🥂 Brunch🍷 Vin d'honneur🎶 Mini concert🍽️ Souper gastronomique

Ajouter un don pour Fondation JM Canada

$

