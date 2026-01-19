Tournoi de golf annuel de la Fondation JM Canada 2026

À propos de cet événement
🏌️♂️ Partie de golf pour 4 personnes🥂 Brunch🍷 Vin d'honneur🎶 Mini concert🍽️ Souper gastronomique
🏌️♂️ Une partie de golf pour 1 personne🥂 Brunch🍷 Vin d'honneur🎶 Mini concert🍽️ Souper gastronomique
🍷 Vin d'honneur
🎶 Mini concert
🍽️ Souper gastronomique
Reconnaissance comme partenaire officiel du tournoi avec grande visibilité sur le communiqué de presse post-tournoi, mention spéciale et affichage sur place.
Visibilité exclusive pendant le cocktail ou brunch, mention spéciale sur les et affichage sur place. Mention dans le communiqué de presse post-tournoi.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!