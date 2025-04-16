Chambre de commerce Kamouraska-L'Islet (CCKL)

Chambre de commerce Kamouraska-L'Islet (CCKL)

29e Tournoi de golf annuel du Président de la CCKL

321 Rang des Pelletier

Saint-Pamphile, QC G0R 3X0, Canada

Journée de golf (prix membre de la CCKL)
150 $

Ce montant inclus :
La voiturette de golf.
Le droit de jeu.
Une boîte à lunch.
Le cocktail avec bouchées
Une consommation gratuite.
Des surprises à presque tous les trous!
Du fun en masse !

Journée de golf (prix non-membre de la CCKL)
175 $

Ce montant inclus :
La voiturette de golf.
Le droit de jeu.
Une boîte à lunch.
Le cocktail avec bouchées
Une consommation gratuite.
Des surprises à presque tous les trous!
Du fun en masse !

5 à 7 de réseautage seulement (membre)
40 $

Bouchées, une (1) consommation gratuite et du fun en masse !

5 à 7 de réseautage seulement (non-membre)
50 $

Bouchées, une (1) consommation gratuite et du fun en masse !

$

