Tournoi de golf annuel Fondation du Collège Clarétain 2025

Vous pouvez ajouter plus d'un joueur. Un reçu pour don au montant de 60$ par personne vous sera émis lors du paiement.
Comité organisateur : Martin Bélanger, Réjean Allard, Robert Rajotte, Yan Désilets, David Garand, Christian Croteau et Nadia Tremblay.
Vous pouvez ajouter plus d'un joueur. Un reçu pour don au montant de 60$ par personne vous sera émis lors du paiement.
Comité organisateur : Martin Bélanger, Réjean Allard, Robert Rajotte, Yan Désilets, David Garand, Christian Croteau et Nadia Tremblay.
Inscription pour 3 personnes (golf, voiturette, souper)
CA$465
Un reçu pour don au montant de 180$ (60$ par personne) vous sera émis lors du paiement.
///
Comité organisateur : Martin Bélanger, Réjean Allard, Robert Rajotte, Yan Désilets, David Garand, Christian Croteau et Nadia Tremblay.
Un reçu pour don au montant de 180$ (60$ par personne) vous sera émis lors du paiement.
///
Comité organisateur : Martin Bélanger, Réjean Allard, Robert Rajotte, Yan Désilets, David Garand, Christian Croteau et Nadia Tremblay.
Inscription pour 6 personnes (golf, voiturette, souper)
CA$930
Un reçu pour don au montant de 360$ (60$ par personne) vous sera émis lors du paiement.
///
Comité organisateur : Martin Bélanger, Réjean Allard, Robert Rajotte, Yan Désilets, David Garand, Christian Croteau et Nadia Tremblay.
Un reçu pour don au montant de 360$ (60$ par personne) vous sera émis lors du paiement.
///
Comité organisateur : Martin Bélanger, Réjean Allard, Robert Rajotte, Yan Désilets, David Garand, Christian Croteau et Nadia Tremblay.
Souper seulement- buffet poutine
CA$50
Buffet poutine à volonté.
Un reçu pour don au montant de 25$ par personne vous sera émis lors du paiement.
///
Comité organisateur : Martin Bélanger, Réjean Allard, Robert Rajotte, Yan Désilets, David Garand, Christian Croteau et Nadia Tremblay.
Buffet poutine à volonté.
Un reçu pour don au montant de 25$ par personne vous sera émis lors du paiement.
///
Comité organisateur : Martin Bélanger, Réjean Allard, Robert Rajotte, Yan Désilets, David Garand, Christian Croteau et Nadia Tremblay.