eventClosed

Tournoi de golf annuel Fondation du Collège Clarétain 2025

950 12e Rang O

Princeville, QC G6L 4K5, Canada

addExtraDonation

$

Inscription individuelle: golf, voiturette, buffet poutine
CA$155
Vous pouvez ajouter plus d'un joueur. Un reçu pour don au montant de 60$ par personne vous sera émis lors du paiement. Comité organisateur : Martin Bélanger, Réjean Allard, Robert Rajotte, Yan Désilets, David Garand, Christian Croteau et Nadia Tremblay.
Inscription pour 3 personnes (golf, voiturette, souper)
CA$465
Un reçu pour don au montant de 180$ (60$ par personne) vous sera émis lors du paiement. /// Comité organisateur : Martin Bélanger, Réjean Allard, Robert Rajotte, Yan Désilets, David Garand, Christian Croteau et Nadia Tremblay.
Inscription pour 6 personnes (golf, voiturette, souper)
CA$930
Un reçu pour don au montant de 360$ (60$ par personne) vous sera émis lors du paiement. /// Comité organisateur : Martin Bélanger, Réjean Allard, Robert Rajotte, Yan Désilets, David Garand, Christian Croteau et Nadia Tremblay.
Souper seulement- buffet poutine
CA$50
Buffet poutine à volonté. Un reçu pour don au montant de 25$ par personne vous sera émis lors du paiement. /// Comité organisateur : Martin Bélanger, Réjean Allard, Robert Rajotte, Yan Désilets, David Garand, Christian Croteau et Nadia Tremblay.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing