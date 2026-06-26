A golfer in the foreground swings his club on a lush green golf course with trees in the background.
Au profit du 24h Tremblant

Organisé par

Au profit du 24h Tremblant

À propos de cet événement

Tournoi de Golf Annuel - Gestion DMJ

915 Chem. du Mont-des-Cascades

Cantley, QC J8V 3B2, Canada

01. AFFICHE PUBLICITAIRE
300 $

. 2 AFFICHES SUR LE TERRAIN DE GOLF
· AFFICHAGE SUR RÉSEAUX SOCIAUX

02. Kiosque sur le parcours
400 $

· KIOSQUE DE PRÉSENTATION (FOURNISSEUR OU ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ)

Soirée d'après Golf
600 $

Souper pour 4 personnes (incluant une bouteille de vin)

03. BRONZE
800 $

· 2 AFFICHES SUR LE TERRAIN DE GOLF
· AFFICHAGE SUR RÉSEAUX SOCIAUX
· SOUPER POUR 4 PERSONNES (INCLUS UNE BOUTEILLE DE VIN)

04. ARGENT
1 300 $

· 1 FOURSOME DE GOLF (4 JOUEURS)
· DINER BBQ POUR 4 PERSONNES
· SOUPER POUR 4 PERSONNES (INCLUS UNE BOUTEILLE DE VIN)

. 2 AFFICHES SUR LE TERRAIN DE GOLF
· AFFICHAGE SUR RÉSEAUX SOCIAUX
· MENTION LORS DE L’ANIMATION SOUPER
· 4 POLOS GESTION DMJ

06. OR
1 500 $

· 1 FOURSOME DE GOLF (4 JOUEURS)
· DINER BBQ POUR 4 PERSONNES
· SOUPER POUR 4 PERSONNES (INCLUS UNE BOUTEILLE DE VIN)
· 2 AFFICHES SUR LE TERRAIN DE GOLF
· 1 AFFICHE SUR LES VOITURETTES DE GOLF
· AFFICHAGE SUR RÉSEAUX SOCIAUX
· MENTION LORS DE L’ANIMATION SOUPER
· 4 POLOS GESTION DMJ

07. Présentation des récompenses (3 places disponibles)
1 600 $

· 1 FOURSOME DE GOLF (4 JOUEURS)
· DINER BBQ POUR 4 PERSONNES
· SOUPER POUR 4 PERSONNES (INCLUS UNE BOUTEILLE DE VIN)
· 2 AFFICHES SUR LE TERRAIN DE GOLF
· 1 AFFICHE SUR LES VOITURETTES DE GOLF
· AFFICHAGE SUR RÉSEAUX SOCIAUX
· MENTION LORS DE L’ANIMATION SOUPER
· 4 POLOS GESTION DMJ
ET AUSSI :
01. PRÉSENTATION DU PLUS PRÈS DU TROU

02 . PRÉSENTATION DU lONGUEST DRIVE
03 · PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE GAGNANTE ET REMISE DU PRIX

08. PLATINE
1 850 $

· 1 FOURSOME DE GOLF (4 JOUEURS)
· DINER BBQ POUR 4 PERSONNES
· SOUPER POUR 4 PERSONNES (INCLUS UNE BOUTEILLE DE VIN)
· 2 AFFICHES SUR LE TERRAIN DE GOLF
· 1 AFFICHE SUR LES VOITURETTES DE GOLF
· 1 AFFICHE SUR CHAQUE TABLE LORS DU SOUPER
· AFFICHAGE SUR RÉSEAUX SOCIAUX
· MENTION LORS DE L’ANIMATION SOUPER
· 4 POLOS GESTION DMJ

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