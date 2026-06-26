Tournoi de Golf Annuel - Gestion DMJ

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À propos de cet événement
. 2 AFFICHES SUR LE TERRAIN DE GOLF
· AFFICHAGE SUR RÉSEAUX SOCIAUX
· KIOSQUE DE PRÉSENTATION (FOURNISSEUR OU ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ)
Souper pour 4 personnes (incluant une bouteille de vin)
· 2 AFFICHES SUR LE TERRAIN DE GOLF
· AFFICHAGE SUR RÉSEAUX SOCIAUX
· SOUPER POUR 4 PERSONNES (INCLUS UNE BOUTEILLE DE VIN)
· 1 FOURSOME DE GOLF (4 JOUEURS)
· DINER BBQ POUR 4 PERSONNES
· SOUPER POUR 4 PERSONNES (INCLUS UNE BOUTEILLE DE VIN)
. 2 AFFICHES SUR LE TERRAIN DE GOLF
· AFFICHAGE SUR RÉSEAUX SOCIAUX
· MENTION LORS DE L’ANIMATION SOUPER
· 4 POLOS GESTION DMJ
· 1 FOURSOME DE GOLF (4 JOUEURS)
· DINER BBQ POUR 4 PERSONNES
· SOUPER POUR 4 PERSONNES (INCLUS UNE BOUTEILLE DE VIN)
· 2 AFFICHES SUR LE TERRAIN DE GOLF
· 1 AFFICHE SUR LES VOITURETTES DE GOLF
· AFFICHAGE SUR RÉSEAUX SOCIAUX
· MENTION LORS DE L’ANIMATION SOUPER
· 4 POLOS GESTION DMJ
· 1 FOURSOME DE GOLF (4 JOUEURS)
· DINER BBQ POUR 4 PERSONNES
· SOUPER POUR 4 PERSONNES (INCLUS UNE BOUTEILLE DE VIN)
· 2 AFFICHES SUR LE TERRAIN DE GOLF
· 1 AFFICHE SUR LES VOITURETTES DE GOLF
· AFFICHAGE SUR RÉSEAUX SOCIAUX
· MENTION LORS DE L’ANIMATION SOUPER
· 4 POLOS GESTION DMJ
ET AUSSI :
01. PRÉSENTATION DU PLUS PRÈS DU TROU
02 . PRÉSENTATION DU lONGUEST DRIVE
03 · PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE GAGNANTE ET REMISE DU PRIX
· 1 FOURSOME DE GOLF (4 JOUEURS)
· DINER BBQ POUR 4 PERSONNES
· SOUPER POUR 4 PERSONNES (INCLUS UNE BOUTEILLE DE VIN)
· 2 AFFICHES SUR LE TERRAIN DE GOLF
· 1 AFFICHE SUR LES VOITURETTES DE GOLF
· 1 AFFICHE SUR CHAQUE TABLE LORS DU SOUPER
· AFFICHAGE SUR RÉSEAUX SOCIAUX
· MENTION LORS DE L’ANIMATION SOUPER
· 4 POLOS GESTION DMJ
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