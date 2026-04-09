F&C BBA

Organisé par

F&C BBA

À propos de cet événement

Tournoi de Golf BBA 2026 - Lac Carling

Rte 327

Grenville-sur-la-Rouge, QC J0V 1B0, Canada

GOLF et SOUPER : Employé BBA/BBA employee
95 $

Maximum (préliminaire) de144 places. Communiquer avec l'organisateur si complet. Maximum (preliminary) of 144 places. Contact the organizer if sold out. [ valeur/value : 160$ ]

GOLF et SOUPER : Invité/Guest
160 $

Maximum (préliminaire) de 40 places. Communiquer avec l'organisateur si complet. Maximum (preliminary) of 40 places. Contact the organizer if sold out. [ valeur/value : 160$ ]

SOUPER : Conjoint/conjointe
50 $

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