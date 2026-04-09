Tournoi de Golf BBA 2026 - Lac Carling

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À propos de cet événement
Maximum (préliminaire) de144 places. Communiquer avec l'organisateur si complet. Maximum (preliminary) of 144 places. Contact the organizer if sold out. [ valeur/value : 160$ ]
Maximum (préliminaire) de 40 places. Communiquer avec l'organisateur si complet. Maximum (preliminary) of 40 places. Contact the organizer if sold out. [ valeur/value : 160$ ]
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