Fondation Marie Pagé

Organisé par

Fondation Marie Pagé

À propos de cet événement

Tournoi de golf-bénéfice 2026

223 Rue Perreault

Victoriaville, QC G6P 5E7, Canada

Quatuor
700 $

4 Droits de jeu avec voiturette incluse.
4 Soupers au Club de golf de Victoriaville.
Animation et contribution directe à la mission de la Fondation Marie-Pagé

Platine, Réserver Ville de Victoriaville
5 000 $

1 quatuor de golf, souper inclus.
Visibilité sur les outils de communication.
Présence sur notre page Facebook
Mention & Mise en avant en soirée

OR - COMPLET — contactez la Fondation pour liste d’attente
3 000 $

1 quatuor de golf, souper inclus.
Visibilité sur les outils de communication.
Présence sur notre page Facebook
Mention officielle

Argent-COMPLET — contactez la Fondation pour liste d’attente
1 750 $

1 quatuor de golf, souper inclus.
Visibilité (logo) sur les outils de communication.
Présence sur notre page Facebook

Commandite Trou - seulement 3 disponibles
500 $

Visibilité sur le parcours.
Possibilité de kiosque sur place.
Présence auprès des participants.

Partenaire voiturette, réservé
5 000 $

Visibilité sur l'ensemble des voiturettes.
Mention durant la journée.
Présence sur notre page Facebook

Partenaire repas— en attente de confirmation
5 000 $

Visibilité associée au repas officiel.
Mention lors de la soirée.
Présence sur notre page Facebook

Droit de jeu individuel (reste 1)
188 $

(inclus voiturette et souper)

Souper seulement
95 $

Joignez-vous à nous pour une soirée bénéfice au Club de golf Victoriaville incluant souper et encan au profit de la Fondation Maison Marie-Pagé.

Don volontaire
5 000 $

Votre don contribue directement à soutenir les soins et l’accompagnement offerts aux personnes en fin de vie et à leurs proches.

Don volontaire
2 500 $

Votre don contribue directement à soutenir les soins et l’accompagnement offerts aux personnes en fin de vie et à leurs proches.

Don volontaire
1 000 $

Votre don contribue directement à soutenir les soins et l’accompagnement offerts aux personnes en fin de vie et à leurs proches.

Don volontaire
500 $

Votre don contribue directement à soutenir les soins et l’accompagnement offerts aux personnes en fin de vie et à leurs proches.

Partenaire Majeur
20 000 $

Partenaire majeur du tournoi de golf-bénéfice 2026 de la Fondation Marie-Pagé.
Contribution de soutien à la mission et aux soins offerts à la communauté.
Cette contribution inclut la participation de deux quatuors (8 joueurs) avec repas

Quatuor
700 $

4 Droits de jeu avec voiturette incluse.
4 Soupers au Club de golf de Victoriaville.
Animation et contribution directe à la mission de la Fondation Marie-Pagé

Don
200 $

Votre don contribue directement à soutenir les soins et l’accompagnement offerts aux personnes en fin de vie et à leurs proches.

Droit de jeu individuel
188 $

(inclus voiturette et souper)

Quatuors complets — pour effectuer un paiement, cliquez ici
700 $

4 Droits de jeu avec voiturette incluse.
4 Soupers au Club de golf de Victoriaville.
Animation et contribution directe à la mission de la Fondation Marie-Pagé

Quatuor payé séparément
175 $
Don volontaire
100 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!