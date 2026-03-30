À propos de cet événement
4 Droits de jeu avec voiturette incluse.
4 Soupers au Club de golf de Victoriaville.
Animation et contribution directe à la mission de la Fondation Marie-Pagé
1 quatuor de golf, souper inclus.
Visibilité sur les outils de communication.
Présence sur notre page Facebook
Mention & Mise en avant en soirée
1 quatuor de golf, souper inclus.
Visibilité sur les outils de communication.
Présence sur notre page Facebook
Mention officielle
1 quatuor de golf, souper inclus.
Visibilité (logo) sur les outils de communication.
Présence sur notre page Facebook
Visibilité sur le parcours.
Possibilité de kiosque sur place.
Présence auprès des participants.
Visibilité sur l'ensemble des voiturettes.
Mention durant la journée.
Présence sur notre page Facebook
Visibilité associée au repas officiel.
Mention lors de la soirée.
Présence sur notre page Facebook
(inclus voiturette et souper)
Joignez-vous à nous pour une soirée bénéfice au Club de golf Victoriaville incluant souper et encan au profit de la Fondation Maison Marie-Pagé.
Votre don contribue directement à soutenir les soins et l’accompagnement offerts aux personnes en fin de vie et à leurs proches.
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Partenaire majeur du tournoi de golf-bénéfice 2026 de la Fondation Marie-Pagé.
Contribution de soutien à la mission et aux soins offerts à la communauté.
Cette contribution inclut la participation de deux quatuors (8 joueurs) avec repas
4 Droits de jeu avec voiturette incluse.
4 Soupers au Club de golf de Victoriaville.
Animation et contribution directe à la mission de la Fondation Marie-Pagé
Votre don contribue directement à soutenir les soins et l’accompagnement offerts aux personnes en fin de vie et à leurs proches.
(inclus voiturette et souper)
4 Droits de jeu avec voiturette incluse.
4 Soupers au Club de golf de Victoriaville.
Animation et contribution directe à la mission de la Fondation Marie-Pagé
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