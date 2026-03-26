Musée du Panthéon des sports du Québec

Organisé par

Musée du Panthéon des sports du Québec

À propos de cet événement

Tournoi de golf Classique Edgar-Théorêt 2026

1199 Chem. du Bord-de-l'Eau

Laval, QC H7Y 1A9, Canada

Quatuor régulier (4 joueurs)
2 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Profitez d’une journée de golf conviviale en équipe de quatre, idéale pour réseauter et partager un moment sportif dans une ambiance dynamique.


Inclusions:

  • Déjeuner ;
  • Dîner - Station BBQ ;
  • Cocktail 5 à 7 ;
  • Souper 3 services accompagné de vin ;
  • Encan silencieux ;
  • Cadeaux surprises ;
  • Accès à des concours exclusifs ;
  • Etc.

*Veuillez noter que vous pouvez toujours réserver votre quatuor même si vous ne connaissez pas encore la liste de vos joueurs. Si vous n'avez pas encore les noms des joueurs du quatuor, veuillez inscrire ''à déterminer'' dans les cases reliées aux noms des participants.


*ATTENTION ! Zeffy est une plateforme gratuite, mais utilise les dons pour financer ses activités.


RECOMMANDATION : Lorsque vous êtes rendu à la section '' Récapitulatif '' à la sous-section '' Aidez Zeffy à rester gratuit pour Musée du Panthéon des sports du Québec 💜 '' : si vous ne désirez pas faire de don à la plateforme Zeffy, il faut modifier le menu déroulant. Sélectionner '' Autre '', puis inscrire 0$ dans la case contribution.

  • Veuillez noter qu'aucun remboursement à cet effet ne peut être effectué étant donné que ce ne pas le Panthéon des sports du Québec qui est responsable de ce volet de la plateforme.
Quatuor VIP (3 joueurs + 1 invité VIP)
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Profitez d’une journée de golf conviviale en équipe de quatre (3 joueurs & 1 invité VIP), idéale pour réseauter et partager un moment unique dans un contexte privilégié.


*Les invités VIP seront dévoilés sous peu.


Inclusions:

  • Déjeuner ;
  • Dîner - Station BBQ ;
  • Cocktail 5 à 7 ;
  • Souper 3 services accompagné de vin ;
  • Encan silencieux ;
  • Cadeaux surprises ;
  • Accès à des concours exclusifs ;
  • Etc.

*Quantités limitées.


*Veuillez noter que vous pouvez toujours réserver votre quatuor même si vous ne connaissez pas encore la liste de vos joueurs. Si vous n'avez pas encore les noms des joueurs du quatuor, veuillez inscrire ''à déterminer'' dans les cases reliées aux noms des participants.



*ATTENTION ! Zeffy est une plateforme gratuite, mais utilise les dons pour financer ses activités.


RECOMMANDATION : Lorsque vous êtes rendu à la section '' Récapitulatif '' à la sous-section '' Aidez Zeffy à rester gratuit pour Musée du Panthéon des sports du Québec 💜 '' : si vous ne désirez pas faire de don à la plateforme Zeffy, il faut modifier le menu déroulant. Sélectionner '' Autre '', puis inscrire 0$ dans la case contribution.

  • Veuillez noter qu'aucun remboursement à cet effet ne peut être effectué étant donné que ce ne pas le Panthéon des sports du Québec qui est responsable de ce volet de la plateforme.
Quatuor PRESTIGE (3 personnes + 1 capitaine)
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Profitez d’une journée de golf conviviale en équipe de quatre (3 joueurs & 1 capitaine), idéale pour réseauter et partager un moment unique dans un contexte privilégié avec les plus grandes pointures de l'industrie.


*Les capitaines seront dévoilés sous peu.


Inclusions:

  • Déjeuner ;
  • Dîner - Station BBQ ;
  • Cocktail 5 à 7 ;
  • Souper 3 services accompagné de vin ;
  • Encan silencieux ;
  • Cadeaux surprises ;
  • Accès à des concours exclusifs ;
  • Etc.

*Quantités limitées


*Veuillez noter que vous pouvez toujours réserver votre quatuor même si vous ne connaissez pas encore la liste de vos joueurs. Si vous n'avez pas encore les noms des joueurs du quatuor, veuillez inscrire ''à déterminer'' dans les cases reliées aux noms des participants.


*Veuillez noter que vous pouvez toujours réserver votre quatuor même si vous ne connaissez pas encore la liste de vos joueurs. Si vous n'avez pas encore les noms des joueurs du quatuor, veuillez inscrire ''à déterminer'' dans les cases reliées aux noms des participants.


*ATTENTION ! Zeffy est une plateforme gratuite, mais utilise les dons pour financer ses activités.


RECOMMANDATION : Lorsque vous êtes rendu à la section '' Récapitulatif '' à la sous-section '' Aidez Zeffy à rester gratuit pour Musée du Panthéon des sports du Québec 💜 '' : si vous ne désirez pas faire de don à la plateforme Zeffy, il faut modifier le menu déroulant. Sélectionner '' Autre '', puis inscrire 0$ dans la case contribution.

  • Veuillez noter qu'aucun remboursement à cet effet ne peut être effectué étant donné que ce ne pas le Panthéon des sports du Québec qui est responsable de ce volet de la plateforme.
Billet individuel
550 $

Profitez d’une journée de golf conviviale où vous serez jumelé avec d'autres joueurs ayant pris la même option que vous. idéal pour réseauter et rencontrer de nouvelles personnes.


Inclusions:

  • Déjeuner ;
  • Dîner - Station BBQ ;
  • Cocktail 5 à 7 ;
  • Souper 3 services accompagné de vin ;
  • Encan silencieux ;
  • Cadeaux surprises ;
  • Accès à des concours exclusifs ;
  • Etc.

*Veuillez noter que vous pouvez toujours réserver votre quatuor même si vous ne connaissez pas encore la liste de vos joueurs. Si vous n'avez pas encore les noms des joueurs du quatuor, veuillez inscrire ''à déterminer'' dans les cases reliées aux noms des participants.


*ATTENTION ! Zeffy est une plateforme gratuite, mais utilise les dons pour financer ses activités.


RECOMMANDATION : Lorsque vous êtes rendu à la section '' Récapitulatif '' à la sous-section '' Aidez Zeffy à rester gratuit pour Musée du Panthéon des sports du Québec 💜 '' : si vous ne désirez pas faire de don à la plateforme Zeffy, il faut modifier le menu déroulant. Sélectionner '' Autre '', puis inscrire 0$ dans la case contribution.

  • Veuillez noter qu'aucun remboursement à cet effet ne peut être effectué étant donné que ce ne pas le Panthéon des sports du Québec qui est responsable de ce volet de la plateforme.
Passeport soirée (Cocktail et souper)
175 $

Le passeport soirée s'adresse aux personnes qui ne souhaitent pas jouer au golf, mais qui désirent tout de même soutenir la cause en participant à cette soirée mémorable auprès de personnes de l'industrie sportive.


Inclusions:

  • Cocktail 5 à 7 ;
  • Souper 3 services accompagné de vin ;
  • Encan silencieux ;
  • Accès à des concours exclusifs ;
  • Etc.

*Veuillez noter que vous pouvez toujours réserver votre quatuor même si vous ne connaissez pas encore la liste de vos joueurs. Si vous n'avez pas encore les noms des joueurs du quatuor, veuillez inscrire ''à déterminer'' dans les cases reliées aux noms des participants.


*ATTENTION ! Zeffy est une plateforme gratuite, mais utilise les dons pour financer ses activités.


RECOMMANDATION : Lorsque vous êtes rendu à la section '' Récapitulatif '' à la sous-section '' Aidez Zeffy à rester gratuit pour Musée du Panthéon des sports du Québec 💜 '' : si vous ne désirez pas faire de don à la plateforme Zeffy, il faut modifier le menu déroulant. Sélectionner '' Autre '', puis inscrire 0$ dans la case contribution.

  • Veuillez noter qu'aucun remboursement à cet effet ne peut être effectué étant donné que ce ne pas le Panthéon des sports du Québec qui est responsable de ce volet de la plateforme.
Ajouter un don pour Musée du Panthéon des sports du Québec

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!