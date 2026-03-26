Tournoi de golf Classique Edgar-Théorêt 2026

Profitez d’une journée de golf conviviale en équipe de quatre, idéale pour réseauter et partager un moment sportif dans une ambiance dynamique.





Inclusions:

Déjeuner ;

Dîner - Station BBQ ;

Cocktail 5 à 7 ;

Souper 3 services accompagné de vin ;

Encan silencieux ;

Cadeaux surprises ;

Accès à des concours exclusifs ;

Etc.

*Veuillez noter que vous pouvez toujours réserver votre quatuor même si vous ne connaissez pas encore la liste de vos joueurs. Si vous n'avez pas encore les noms des joueurs du quatuor, veuillez inscrire ''à déterminer'' dans les cases reliées aux noms des participants.





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