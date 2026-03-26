Tournoi de golf Classique Edgar-Théorêt 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Profitez d’une journée de golf conviviale en équipe de quatre, idéale pour réseauter et partager un moment sportif dans une ambiance dynamique.
Inclusions:
*Veuillez noter que vous pouvez toujours réserver votre quatuor même si vous ne connaissez pas encore la liste de vos joueurs. Si vous n'avez pas encore les noms des joueurs du quatuor, veuillez inscrire ''à déterminer'' dans les cases reliées aux noms des participants.
*ATTENTION ! Zeffy est une plateforme gratuite, mais utilise les dons pour financer ses activités.
RECOMMANDATION : Lorsque vous êtes rendu à la section '' Récapitulatif '' à la sous-section '' Aidez Zeffy à rester gratuit pour Musée du Panthéon des sports du Québec 💜 '' : si vous ne désirez pas faire de don à la plateforme Zeffy, il faut modifier le menu déroulant. Sélectionner '' Autre '', puis inscrire 0$ dans la case contribution.
Profitez d’une journée de golf conviviale en équipe de quatre (3 joueurs & 1 invité VIP), idéale pour réseauter et partager un moment unique dans un contexte privilégié.
*Les invités VIP seront dévoilés sous peu.
Inclusions:
*Quantités limitées.
*Veuillez noter que vous pouvez toujours réserver votre quatuor même si vous ne connaissez pas encore la liste de vos joueurs. Si vous n'avez pas encore les noms des joueurs du quatuor, veuillez inscrire ''à déterminer'' dans les cases reliées aux noms des participants.
*ATTENTION ! Zeffy est une plateforme gratuite, mais utilise les dons pour financer ses activités.
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Profitez d’une journée de golf conviviale en équipe de quatre (3 joueurs & 1 capitaine), idéale pour réseauter et partager un moment unique dans un contexte privilégié avec les plus grandes pointures de l'industrie.
*Les capitaines seront dévoilés sous peu.
Inclusions:
*Quantités limitées
*Veuillez noter que vous pouvez toujours réserver votre quatuor même si vous ne connaissez pas encore la liste de vos joueurs. Si vous n'avez pas encore les noms des joueurs du quatuor, veuillez inscrire ''à déterminer'' dans les cases reliées aux noms des participants.
*Veuillez noter que vous pouvez toujours réserver votre quatuor même si vous ne connaissez pas encore la liste de vos joueurs. Si vous n'avez pas encore les noms des joueurs du quatuor, veuillez inscrire ''à déterminer'' dans les cases reliées aux noms des participants.
*ATTENTION ! Zeffy est une plateforme gratuite, mais utilise les dons pour financer ses activités.
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Profitez d’une journée de golf conviviale où vous serez jumelé avec d'autres joueurs ayant pris la même option que vous. idéal pour réseauter et rencontrer de nouvelles personnes.
Inclusions:
*Veuillez noter que vous pouvez toujours réserver votre quatuor même si vous ne connaissez pas encore la liste de vos joueurs. Si vous n'avez pas encore les noms des joueurs du quatuor, veuillez inscrire ''à déterminer'' dans les cases reliées aux noms des participants.
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Le passeport soirée s'adresse aux personnes qui ne souhaitent pas jouer au golf, mais qui désirent tout de même soutenir la cause en participant à cette soirée mémorable auprès de personnes de l'industrie sportive.
Inclusions:
*Veuillez noter que vous pouvez toujours réserver votre quatuor même si vous ne connaissez pas encore la liste de vos joueurs. Si vous n'avez pas encore les noms des joueurs du quatuor, veuillez inscrire ''à déterminer'' dans les cases reliées aux noms des participants.
*ATTENTION ! Zeffy est une plateforme gratuite, mais utilise les dons pour financer ses activités.
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