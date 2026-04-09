Tournoi de golf CSAG - Commandite

Visibilité offerte:

• deux quators avec souper

• visibilité dans la salle en soirée - affichages fournis par le commanditaire

• visibilité à l'accueil - affichages fournis par le commanditaire

• visibilité sur un tertre premium - affichages fournis par le commanditaire

• visibilité dans les médias: radio, courriels, rapport annuel, réseaux sociaux, site web

• mention nominative pendant la soirée

• mention nominative dans la lettre officielle de remerciements

• distribution d'articles promotionnels aux participants - fournis par le commanditaire