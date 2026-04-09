Tournoi de golf CSAG - Commandite

À propos de cet événement
Visibilité offerte:
• deux quators avec souper
• visibilité dans la salle en soirée - affichages fournis par le commanditaire
• visibilité à l'accueil - affichages fournis par le commanditaire
• visibilité sur un tertre premium - affichages fournis par le commanditaire
• visibilité dans les médias: radio, courriels, rapport annuel, réseaux sociaux, site web
• mention nominative pendant la soirée
• mention nominative dans la lettre officielle de remerciements
• distribution d'articles promotionnels aux participants - fournis par le commanditaire
Visibilité offerte:
• un quatuor avec souper
• visibilité dans la salle en soirée - affichages fournis par le commanditaire
• visibilité sur un tertre premium - affichages fournis par le commanditaire
• visibilité dans les médias: courriels, rapport annuel, réseaux sociaux, site web
• mention nominative pendant la soirée
• mention nominative sur la lettre officielle de remerciements
• distribution d'articles promotionnels aux participants - fournis par le commanditaire
Visibilité offerte:
• quatre invitations au souper
• visibilité dans la salle en soirée - affichages fournis par le commanditaire
• visibilité sur un tertre régulier - affichages founirs par le commanditaire
• visibilité dans les médias: courriels, rapport annuel, réseaux sociaux, site web
• mention nominative pendant la soirée
• mention nominative sur la lettre officielle de remerciements
Visibilité offerte:
• visibilité dans les médias: courriels, rapport annuel, réseaux sociaux, site web (logo taille moyenne)
• visibilité sur un trou - affichages fournis par le commanditaire
• mention nominative pendant la soirée
• mention nominative sur la lettre officielle de remerciements
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