Centre en sécurité alimentaire de Gatineau

Organisé par

Centre en sécurité alimentaire de Gatineau

À propos de cet événement

Tournoi de golf CSAG - Commandite

475 Rue Saint-Louis

Gatineau, QC J8P 8B6, Canada

Commandite Majeure
2 500 $

Visibilité offerte:

• deux quators avec souper

• visibilité dans la salle en soirée - affichages fournis par le commanditaire

• visibilité à l'accueil - affichages fournis par le commanditaire

• visibilité sur un tertre premium - affichages fournis par le commanditaire

• visibilité dans les médias: radio, courriels, rapport annuel, réseaux sociaux, site web

• mention nominative pendant la soirée

• mention nominative dans la lettre officielle de remerciements

• distribution d'articles promotionnels aux participants - fournis par le commanditaire

Commandite Platine
1 500 $

Visibilité offerte:

• un quatuor avec souper

• visibilité dans la salle en soirée - affichages fournis par le commanditaire

• visibilité sur un tertre premium - affichages fournis par le commanditaire

• visibilité dans les médias: courriels, rapport annuel, réseaux sociaux, site web

• mention nominative pendant la soirée

• mention nominative sur la lettre officielle de remerciements

• distribution d'articles promotionnels aux participants - fournis par le commanditaire

Commandite Argent
750 $

Visibilité offerte:

• quatre invitations au souper

• visibilité dans la salle en soirée - affichages fournis par le commanditaire

• visibilité sur un tertre régulier - affichages founirs par le commanditaire

• visibilité dans les médias: courriels, rapport annuel, réseaux sociaux, site web

• mention nominative pendant la soirée

• mention nominative sur la lettre officielle de remerciements

Commandite Bronze
350 $

Visibilité offerte:

• visibilité dans les médias: courriels, rapport annuel, réseaux sociaux, site web (logo taille moyenne)

• visibilité sur un trou - affichages fournis par le commanditaire

• mention nominative pendant la soirée

• mention nominative sur la lettre officielle de remerciements

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