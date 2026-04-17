Fédération des producteurs d'oeufs du Québec

Organisé par

Fédération des producteurs d'oeufs du Québec

À propos de cet événement

25e Omnium de golf de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec

1000 QC-116

Acton Vale, QC J0H 1A0, Canada

Billet - Journée complète
401,26 $

Ce billet comprend : brunch, voiturette, ronde de golf, cocktail de réseautage et réception dînatoire

*Taxes incluses par billet (TPS 101755759 RT0001 (5%) = 17,45 $ / TVQ 1006114926 TQ0001 (9.975%) = 34,81 $)

Billet - Cocktail et réception dînatoire
194,31 $

Ce billet comprend : cocktail de réseautage et réception dînatoire (à compter de 17 h)

*Taxes incluses par billet (TPS 101755759 RT0001 (5%) = 8,45 $ / TVQ 1006114926 TQ0001 (9.975%) = 16,86 $)

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