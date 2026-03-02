Fondation du Cégep de Thetford-Lotbinière

Organisé par

Fondation du Cégep de Thetford-Lotbinière

À propos de cet événement

Tournoi de golf de la Fondation du Cégep de Thetford-Lotbinière 2026

1 Rue du Golf

Thetford Mines, QC G6G 0B7, Canada

Quatuor (foursome)
600 $

Pour 600$, inscrivez votre quatuor (foursome). De plus, profitez d'une journée et d'une soirée mémorables en notre compagnie!

Inscription solo
150 $

Pour 150$, inscrivez-vous en solo et nous vous intégrerons à un groupe. Une excellente occasion de réseauté tout en profitant d'une belle journée!

Tente promotionnelle sur les trous
250 $

Pour 250$, vous avez l'opportunité d'installer votre propre tente et d'animer un trou désigné à votre façon.

Oriflamme (Flag)
125 $

Pour 125$, réservez votre espace pour un oriflamme (flag) et mettez en valeur votre entreprise ou votre organisation!

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