Fondation Equilibrium

Organisé par

Fondation Equilibrium

À propos de cet événement

Tournoi de golf de la Fondation Équilibrium 2026 (commandites)

2500 Bd Fernand-Lafontaine

Longueuil, QC J4N 1M5, Canada

Partenaire présentateur
10 000 $

Identification visuelle de votre entreprise

  • Visibilité (logo) associée à l’événement sur tous les visuels avec la mention “Présenté par (le nom de votre entreprise)”.
  • Visibilité (logo) sur les voiturettes.
  • Kiosque d’information avec une affiche (24 po X 24 po) sur le parcours.
  • Logo sur le site internet de l’événement.
  • Logo dans le programme officiel du tournoi.
  • Logo dans la présentation durant le cocktail et le souper.
  • Quatuor (Valeur de 1 700 $).


Autres avantages

  • Remerciements pour votre présence par l’animateur durant le cocktail.
  • Mention dans le rapport d’activités.
Partenaire brunch
4 000 $

Identification visuelle de votre entreprise

  • Logo sur toutes les tables avec la mention : “Brunch offert par...”
  • Logo sur les coupons de consommations.
  • Logo dans le programme officiel du tournoi.
  • Logo dans la présentation durant le cocktail et le souper.
  • Bannière du partenaire à l’entrée de la salle.


Autres avantages

  • Remerciements pour votre présence par l’animateur durant le cocktail.
  • Mention dans le rapport d’activités.
Partenaire cocktail
4 000 $

Identification visuelle de votre entreprise

  • Logo sur toutes les tables avec la mention : “Cocktail offert par...”
  • Logo sur les coupons de consommations.
  • Logo dans le programme officiel du tournoi.
  • Logo dans la présentation durant le cocktail et le souper.
  • Bannière du partenaire à l’entrée de la salle.



Autres avantages

  • Remerciements pour votre présence par l’animateur durant le cocktail.
  • Mention dans le rapport d’activités.
Partenaire collations - bouteilles d'eau
4 000 $

Identification visuelle de votre entreprise

  • Visibilité dans les voiturettes de collations.
  • Logo dans le programe officiel du tournoi.
  • Logo dans la présentation durant le cocktail et le souper.


Autres avantages

  • Remerciements pour votre présence par l’animateur durant le cocktail.
  • Mention dans le rapport d’activités.
Partenaire BBQ
2 000 $

Identification visuelle de votre entreprise

  • Visibilité à la station de nourriture.
  • Logo dans le programme officiel du tournoi.
  • Logo dans la présentation durant le cocktail et le souper.


Autres avantages

  • Mention dans le rapport d’activités.
Partenaire sur un trou
2 000 $

Identification visuelle de votre entreprise

  • Logo de votre entreprise dans le programme officiel.
  • Affiche de 24X24 pouces placée au départ du trou sponsorisé, mettant votre partenariat de l’avant.
  • Possibilité d’animation au trou.
  • Annonce des gagnants et mention du partenariat sur les réseaux sociaux.
  • Boîtes à lunch et accès au cocktail pour deux personnes.


Autres avantages

  • Possibilité de réserver un chapiteau blanc pour ceux qui n’ont pas leur propre installation.
  • Table et 2 chaises incluses.
Visibilité sur un trou
500 $

Identification visuelle de votre entreprise

  • Affiche de 24X24 pouces placée au départ du trou sponsorisé, mettant votre partenariat de l’avant.

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