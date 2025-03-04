Tournoi de golf de la Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches 2025

Inclus : Partie de golf 18 trous, voiturette, cocktail, souper
Inclus : Partie de golf 18 trous, voiturette, cocktail, souper
Admission générale - participation unique
250 $
CHÈQUE - quatuor
Gratuit
Quatuor payable par chèque (même prix, 1000$/quatuor). Inclus : Partie de golf 18 trous, voiturette, cocktail, souper
Souper
75 $
Un reçu pour don de charité d'une valeur de 30$ par billet vous sera remis.
Commandite - PRESTIGE
5 000 $
Comprend : visibilité sur le site Internet de la Fondation jeunesse, sur notre page Facebook et Instagram, dans notre signature courriel, sur le mur des souhaits, au souper et au kiosque d'accueil. Remerciement de votre commandite lors du souper. Quatuor et photo officielle inclus.
Commandite - PLATINE
3 000 $
Offre : visibilité sur le site Internet de la Fondation jeunesse, sur notre page Facebook, dans notre signature courriel, sur le mur des souhaits, au souper et au kiosque d'accueil. Remerciement de votre commandite lors du souper.
Commandite - OR MOBILITÉ
2 500 $
Offre : visibilité sur le site Internet de la Fondation jeunesse, sur notre page Facebook, dans notre signature courriel, sur le mur des souhaits et au souper. Remerciement de votre commandite lors du souper.
Commandite - ARGENT
2 000 $
Offre : visibilité sur le site Internet de la Fondation jeunesse, sur notre page Facebook, dans notre signature courriel, sur le mur des souhaits. Remerciement de votre commandite lors du souper.
Commandite - BRONZE
1 000 $
Offre : visibilité sur le site Internet de la Fondation jeunesse, sur notre page Facebook et dans notre signature courriel. Remerciement de votre commandite lors du souper.
Commandite d'un trou
500 $
Visibilité sur un trou
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!