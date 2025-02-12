Fondation de la Tablée populaire
Tournoi de golf de la MRC de Drummond au profit des P'tites boîtes à Lunch 2025
2164 Boulevard Saint-Joseph O
Saint-Majorique, QC J2B 8A8, Canada
Golf et souper
CA$125
Le tournoi débute à 11h. Nous vous aviserons, sous peu, pour votre heure d'arrivée. Le souper débute à 19h.
Souper seulement
CA$50
Le souper débute à 19h
