Tournoi de golf des Jeunes Bâtisseurs (Diamant)

**Commandite de 10 000$. Pour paiement par carte de crédit de la commandite Diamant (max. 4999$ par carte de crédit, merci de faire 2 transactions).
Visibilité totale et dominante sur l’ensemble de l’événement, incluant l’affichage premium et les mentions officielles. Présence intégrée sur tous les supports avant, pendant et après l’événement.
Inclus :
- Mention exclusive ''Présenté par''
- Affichage premium terrain
- Logo sur toutes les communications
- Logo à l'accueil des invités
- Publication médias sociaux
- Mention spéciale dans la vidéo
- Mention lors des allocutions
- Logo sur les affiches de table
- Logo dans l'infolettre
- Logo sur affiches de partenaires
- Remise d’un article promo.
- Logo sur le site web
- Activation terrain et trou exclusif
*Notre événement se déroulera sur le prestigieux terrain Cascades du Club de Golf Summerlea. Pour les activations terrain, merci de nous indiquer 3 choix pour votre préférence de trou dans la question ci-bas.
**Commandite de 10 000$. Pour paiement par carte de crédit de la commandite Diamant (max. 4999$ par carte de crédit, merci de faire 2 transactions).
Visibilité totale et dominante sur l’ensemble de l’événement, incluant l’affichage premium et les mentions officielles. Présence intégrée sur tous les supports avant, pendant et après l’événement.
Inclus :
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- Mention lors des allocutions
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- Activation terrain et trou exclusif
*Notre événement se déroulera sur le prestigieux terrain Cascades du Club de Golf Summerlea. Pour les activations terrain, merci de nous indiquer 3 choix pour votre préférence de trou dans la question ci-bas.