Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges

Organisé par

Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges

À propos de cet événement

Ventes fermées

Tournoi de golf des Jeunes Bâtisseurs (Diamant)

1000 Rte de Lotbinière

Vaudreuil-Dorion, QC J7V 0H5, Canada

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Commandite Diamant (1)
4 999 $

**Commandite de 10 000$. Pour paiement par carte de crédit de la commandite Diamant (max. 4999$ par carte de crédit, merci de faire 2 transactions).


Visibilité totale et dominante sur l’ensemble de l’événement, incluant l’affichage premium et les mentions officielles. Présence intégrée sur tous les supports avant, pendant et après l’événement.


Inclus :

  • Mention exclusive ''Présenté par'' 
  • Affichage premium terrain 
  • Logo sur toutes les communications 
  • Logo à l'accueil des invités 
  • Publication médias sociaux 
  • Mention spéciale dans la vidéo 
  • Mention lors des allocutions 
  • Logo sur les affiches de table
  • Logo dans l'infolettre 
  • Logo sur affiches de partenaires
  • Remise d’un article promo. 
  • Logo sur le site web 
  • Activation terrain et trou exclusif

*Notre événement se déroulera sur le prestigieux terrain Cascades du Club de Golf Summerlea. Pour les activations terrain, merci de nous indiquer 3 choix pour votre préférence de trou dans la question ci-bas.

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