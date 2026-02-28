Tournoi de golf des Jeunes Bâtisseurs (Liste d'attente)

Notre événement affiche déjà complet. Inscrivez-vous sur la liste d'attente et nous communiquerons avec vous par ordre d'inscription si des places se libèrent ou si des départs s'ajoutent.





*Le prix des quatuors sont de 1500$ incluant les droits de jeu, les voiturettes, le cocktail et le souper pour 4 personnes. L'inscription sur la liste d'attente ne garantie aucunement une participation à l'événement. Si des places se libèrent, vous serez contacté par l'un des membres du comité organisateur.