Tournoi de golf des Jeunes Bâtisseurs (Partenaire)

Visibilité totale et dominante sur l’ensemble de l’événement, incluant l’affichage premium et les mentions officielles. Présence intégrée sur tous les supports avant, pendant et après l’événement.





Inclus :

Mention exclusive ''Présenté par''

Affichage premium terrain

Logo sur toutes les communications

Logo à l'accueil des invités

Publication médias sociaux

Mention spéciale dans la vidéo

Mention lors des allocutions

Logo sur les affiches de table

Logo dans l'infolettre

Logo sur affiches de partenaires

Remise d’un article promo.

Logo sur le site web

Activation terrain et trou exclusif

*Notre événement se déroulera sur le prestigieux terrain Cascades du Club de Golf Summerlea. Pour les activations terrain, merci de nous indiquer 3 choix pour votre préférence de trou dans la question ci-bas.