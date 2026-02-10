Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges

Organisé par

Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges

À propos de cet événement

Tournoi de golf des Jeunes Bâtisseurs (Partenaire)

1000 Rte de Lotbinière

Vaudreuil-Dorion, QC J7V 0H5, Canada

Commandite Diamant (1)
10 000 $

Visibilité totale et dominante sur l’ensemble de l’événement, incluant l’affichage premium et les mentions officielles. Présence intégrée sur tous les supports avant, pendant et après l’événement.


Inclus :

  • Mention exclusive ''Présenté par'' 
  • Affichage premium terrain 
  • Logo sur toutes les communications 
  • Logo à l'accueil des invités 
  • Publication médias sociaux 
  • Mention spéciale dans la vidéo 
  • Mention lors des allocutions 
  • Logo sur les affiches de table
  • Logo dans l'infolettre 
  • Logo sur affiches de partenaires
  • Remise d’un article promo. 
  • Logo sur le site web 
  • Activation terrain et trou exclusif

*Notre événement se déroulera sur le prestigieux terrain Cascades du Club de Golf Summerlea. Pour les activations terrain, merci de nous indiquer 3 choix pour votre préférence de trou dans la question ci-bas.

Commandite Or (2)
7 500 $

Forte visibilité sur les communications, l’accueil et les supports majeurs de l’événement. Mentions officielles et présence numérique soutenue.


Inclus :

  • Logo sur toutes les communications 
  • Logo à l'accueil des invités 
  • Publication médias sociaux 
  • Mention spéciale dans la vidéo 
  • Mention lors des allocutions 
  • Logo sur les affiches de table
  • Logo dans l'infolettre 
  • Logo sur affiches de partenaires
  • Remise d’un article promo. 
  • Logo sur le site web 
  • Activation terrain et trou exclusif

*Notre événement se déroulera sur le prestigieux terrain Cascades du Club de Golf Summerlea. Pour les activations terrain, merci de nous indiquer 3 choix pour votre préférence de trou dans la question ci-bas.

Commandite Argent (3)
4 999 $

Visibilité stratégique sur les communications, médias sociaux et supports imprimés. Mentions lors des allocutions et intégration à la vidéo souvenir.


Inclus :

  • Publication médias sociaux 
  • Mention spéciale dans la vidéo 
  • Mention lors des allocutions 
  • Logo sur les affiches de table
  • Logo dans l'infolettre 
  • Logo sur affiches de partenaires
  • Remise d’un article promo. 
  • Logo sur le site web 
Commandite Mobilité (1)
5 000 $

Visibilité mobile sur l’ensemble du parcours grâce à l’affichage du logo du partenaire sur l’ensemble des voiturettes.


Inclus :

  • Logo sur les 80+ voiturettes
  • Mention lors des allocutions 
  • Logo sur les affiches de table
  • Logo dans l'infolettre 
  • Logo sur affiches de partenaires
  • Remise d’un article promo. 
  • Logo sur le site web 
Commandite Encan (1)
4 999 $

Devenez le présentateur officiel de notre encan en ligne, lancé plusieurs jours avant l’événement sur les médias sociaux. Votre logo sera présent sur les bannières promotionnelles de l’encan.


Inclus :

  • Logo dominant sur l'encan virtuel
  • Publication médias sociaux 
  • Mention lors des allocutions 
  • Logo sur les affiches de table
  • Logo dans l'infolettre 
  • Logo sur affiches de partenaires
  • Remise d’un article promo. 
  • Logo sur le site web 
Commandite Cocktail (1)
2 500 $

Association à un moment phare de l’événement avec visibilité sur place et lors des allocutions. Présence sur les supports de communication officiels.


Inclus :

  • Cocktail ''Présenté par''
  • Mention lors des allocutions 
  • Logo sur les affiches de table
  • Logo dans l'infolettre 
  • Logo sur affiches de partenaires
  • Remise d’un article promo. 
  • Logo sur le site web 
Commandite Vin (1)
2 500 $

Visibilité liée à l’expérience repas et aux affiches de table. Mention officielle et présence sur les supports partenaires.


Inclus :

  • Vin du souper ''Présenté par''
  • Mention lors des allocutions 
  • Logo sur les affiches de table
  • Logo dans l'infolettre 
  • Logo sur affiches de partenaires
  • Remise d’un article promo. 
  • Logo sur le site web 
Commandite Champ de pratique (1)
2 000 $

Visibilité ciblée dans une zone très fréquentée par les joueurs (champ de pratique et vert de pratique). Présence sur les supports partenaires et communication événementielle.


Inclus :

  • Logo sur affiches de partenaires
  • Remise d’un article promo. 
  • Logo sur le site web 
Commandite Fraîcheur (1)
2 000 $

La voiturette de rafraichissements sera habillée aux couleurs du partenaire et circulera toute la journée sur le parcours de golf pour permettre aux joueurs d’acheter des boissons.


Inclus :

  • Voiturette boissons à vos couleurs
  • Logo sur affiches de partenaires
  • Remise d’un article promo. 
  • Logo sur le site web 
Commandite Balles (1)
2 000 $

Visibilité répétée grâce à un objet utilisé tout au long du tournoi. Présence sur les supports partenaires et communications officielles (le partenaire devra fournir au plus tard début juin les 150 paquets de 3 balles).


Inclus :

  • Remise de 3 balles avec votre logo à tous les joueurs
  • Logo sur affiches de partenaires
  • Remise d’un article promo. 
  • Logo sur le site web 
Commandite Terrain (15)
1 500 $

Visibilité exclusive et interaction directe avec les joueurs sur un trou dédié. Présence terrain forte et reconnaissance officielle. L’organisation d’une activation est obligatoire.


Inclus :

  • Trou exclusif et activation terrain
  • Remise d’un article promo. 
  • Logo sur le site web 

*Notre événement se déroulera sur le prestigieux terrain Cascades du Club de Golf Summerlea. Pour les activations terrain, merci de nous indiquer 3 choix pour votre préférence de trou dans la question ci-bas.

Commandite Bronze (10)
1 000 $

Visibilité de base sur les supports partenaires et communications générales. Reconnaissance officielle durant l’événement.


Inclus :

  • Logo sur affiches de partenaires
  • Remise d’un article promo. 
  • Logo sur le site web 
Commandite Support (5)
500 $

Visibilité de base lors de l'événement.


Inclus :

  • Logo sur certaines affiches de partenaires
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