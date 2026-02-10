Tournoi de golf des Jeunes Bâtisseurs (Partenaire)

Organisé par
À propos de cet événement
Visibilité totale et dominante sur l’ensemble de l’événement, incluant l’affichage premium et les mentions officielles. Présence intégrée sur tous les supports avant, pendant et après l’événement.
Inclus :
*Notre événement se déroulera sur le prestigieux terrain Cascades du Club de Golf Summerlea. Pour les activations terrain, merci de nous indiquer 3 choix pour votre préférence de trou dans la question ci-bas.
Forte visibilité sur les communications, l’accueil et les supports majeurs de l’événement. Mentions officielles et présence numérique soutenue.
Inclus :
*Notre événement se déroulera sur le prestigieux terrain Cascades du Club de Golf Summerlea. Pour les activations terrain, merci de nous indiquer 3 choix pour votre préférence de trou dans la question ci-bas.
Visibilité stratégique sur les communications, médias sociaux et supports imprimés. Mentions lors des allocutions et intégration à la vidéo souvenir.
Inclus :
Visibilité mobile sur l’ensemble du parcours grâce à l’affichage du logo du partenaire sur l’ensemble des voiturettes.
Inclus :
Devenez le présentateur officiel de notre encan en ligne, lancé plusieurs jours avant l’événement sur les médias sociaux. Votre logo sera présent sur les bannières promotionnelles de l’encan.
Inclus :
Association à un moment phare de l’événement avec visibilité sur place et lors des allocutions. Présence sur les supports de communication officiels.
Inclus :
Visibilité liée à l’expérience repas et aux affiches de table. Mention officielle et présence sur les supports partenaires.
Inclus :
Visibilité ciblée dans une zone très fréquentée par les joueurs (champ de pratique et vert de pratique). Présence sur les supports partenaires et communication événementielle.
Inclus :
La voiturette de rafraichissements sera habillée aux couleurs du partenaire et circulera toute la journée sur le parcours de golf pour permettre aux joueurs d’acheter des boissons.
Inclus :
Visibilité répétée grâce à un objet utilisé tout au long du tournoi. Présence sur les supports partenaires et communications officielles (le partenaire devra fournir au plus tard début juin les 150 paquets de 3 balles).
Inclus :
Visibilité exclusive et interaction directe avec les joueurs sur un trou dédié. Présence terrain forte et reconnaissance officielle. L’organisation d’une activation est obligatoire.
Inclus :
*Notre événement se déroulera sur le prestigieux terrain Cascades du Club de Golf Summerlea. Pour les activations terrain, merci de nous indiquer 3 choix pour votre préférence de trou dans la question ci-bas.
Visibilité de base sur les supports partenaires et communications générales. Reconnaissance officielle durant l’événement.
Inclus :
Visibilité de base lors de l'événement.
Inclus :
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