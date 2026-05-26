Tournoi de golf des Jeunes Bâtisseurs - Quatuor (2027)

Le forfait Quatuor comprend les droits de jeu, les voiturettes, le cocktail et le souper pour 4 personnes.





Déroulement de la journée :

Arrivée des joueurs : 9h00

Départ shotgun : 10h00

Fin du parcours : 15h00

Cocktail : 16h00

Souper : 17h00

Fin du souper : 20h00





*Reçu de charité de 600$ disponible avec cet achat.