Tournoi de golf des Jeunes Bâtisseurs - Quatuor (2027)

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À propos de cet événement
Le forfait Quatuor comprend les droits de jeu, les voiturettes, le cocktail et le souper pour 4 personnes.
Déroulement de la journée :
*Reçu de charité de 600$ disponible avec cet achat.
Le forfait Quatuor comprend les droits de jeu, les voiturettes, le cocktail et le souper pour 4 personnes.
Déroulement de la journée :
*Reçu de charité de 600$ disponible avec cet achat.
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