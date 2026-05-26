Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges

Organisé par

Fondation Hôpital Vaudreuil-Soulanges

À propos de cet événement

Tournoi de golf des Jeunes Bâtisseurs - Quatuor (2027)

1000 Rte de Lotbinière

Vaudreuil-Dorion, QC J7V 0H5, Canada

PRÉVENTE - Quatuor 2027 (souper inclus)
1 500 $
Disponible jusqu'au 30 juin

Le forfait Quatuor comprend les droits de jeu, les voiturettes, le cocktail et le souper pour 4 personnes.


Déroulement de la journée :

  • Arrivée des joueurs : 9h00
  • Départ shotgun : 10h00
  • Fin du parcours : 15h00
  • Cocktail : 16h00
  • Souper : 17h00
  • Fin du souper : 20h00


*Reçu de charité de 600$ disponible avec cet achat.

Quatuor 2027 (souper inclus)
1 750 $

Le forfait Quatuor comprend les droits de jeu, les voiturettes, le cocktail et le souper pour 4 personnes.


Déroulement de la journée :

  • Arrivée des joueurs : 9h00
  • Départ shotgun : 10h00
  • Fin du parcours : 15h00
  • Cocktail : 16h00
  • Souper : 17h00
  • Fin du souper : 20h00


*Reçu de charité de 600$ disponible avec cet achat.

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