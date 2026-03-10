Fondation Alicia Mercier

Organisé par

Fondation Alicia Mercier

À propos de cet événement

Tournoi de Golf du 27 août 2026

505 QC-279

Saint-Damien-de-Buckland, QC G0R 2Y0, Canada

Foursome de 4 joueurs
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Inscription pour 4 personnes

Départ shotgun à 12h30. Une boite à lunch, par personne, vous sera remise à votre arrivée.

Activités sur le parcours, prix de participation, cadeaux et cocktail dînatoire après la partie.

Reçu d'impôt émis de $500.00

Joueur individuel NON MEMBRE
250 $

Inscription individuelle.

Départ shotgun à 12h30. Une boite à lunch vous sera remise à votre arrivée.

Activités sur le parcours, prix de participation, cadeaux et cocktail dînatoire après la partie.

Reçu d'impôt émis de $125.00

Joueur individuel MEMBRE
225 $

Inscription individuelle.

Départ shotgun à 12h30. Une boite à lunch vous sera remise à votre arrivée.

Activités sur le parcours, prix de participation, cadeaux et cocktail dînatoire après la partie.

Reçu d'impôt émis de $112.50

Affichage sur un trou
300 $

Affichage 32 X 24 sur un trou. Aucun frais pour la réalisation de l'affiche.

Reçu d'impôt émis de $150.00

Animation sur un trou
Gratuit

Vous avez un produit à promouvoir ? vous pouvez vous installer sur un trou et en faire la promotion.

Vous pouvez également fournir, à titre d'exemple des denrées, boissons, concours, et si vous n'avez pas de personnel disponible, les bénévoles de la Fondation pourrons vous représentez. Vous n'aurez qu'à nous fournir votre matériel promotionnel.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!