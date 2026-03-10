Tournoi de Golf du 27 août 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Inscription pour 4 personnes
Départ shotgun à 12h30. Une boite à lunch, par personne, vous sera remise à votre arrivée.
Activités sur le parcours, prix de participation, cadeaux et cocktail dînatoire après la partie.
Reçu d'impôt émis de $500.00
Inscription individuelle.
Départ shotgun à 12h30. Une boite à lunch vous sera remise à votre arrivée.
Activités sur le parcours, prix de participation, cadeaux et cocktail dînatoire après la partie.
Reçu d'impôt émis de $125.00
Inscription individuelle.
Départ shotgun à 12h30. Une boite à lunch vous sera remise à votre arrivée.
Activités sur le parcours, prix de participation, cadeaux et cocktail dînatoire après la partie.
Reçu d'impôt émis de $112.50
Affichage 32 X 24 sur un trou. Aucun frais pour la réalisation de l'affiche.
Reçu d'impôt émis de $150.00
Vous avez un produit à promouvoir ? vous pouvez vous installer sur un trou et en faire la promotion.
Vous pouvez également fournir, à titre d'exemple des denrées, boissons, concours, et si vous n'avez pas de personnel disponible, les bénévoles de la Fondation pourrons vous représentez. Vous n'aurez qu'à nous fournir votre matériel promotionnel.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!