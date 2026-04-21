Tournoi de golf du CCL 4ᵉ édition

OFFRE DE PARTENARIAT





Lors de l’événement

• quatuor

• tente aux couleurs de votre entreprise à l’accueil (activation possible)

• allocution de votre représentant lors du souper





Votre logo

• sur les balles du tournoi remises à tous les participants

• sur le programme de la journée

• sur la bannière merci aux partenaires

• sur les outils de communication : page web de l’événement, réseaux sociaux, infolettres, écrans lors de l’événement et rapport annuel





Reçu aux fins d'impôt: 1 500 $