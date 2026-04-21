Collège Charles-Lemoyne

Organisé par

Collège Charles-Lemoyne

À propos de cet événement

Tournoi de golf du CCL 4ᵉ édition

30 Rang Cyr

Napierville, QC J0J 1L0, Canada

Quatuor (4 billets) avec visibilité
1 700 $

4 droits de jeu avec voiturette, cocktail et souper inclus.

Le logo de votre entreprise sera également affiché au départ de l’un des trous du parcours.


Reçu aux fins d'impôt: 550 $

Quatuor (4 billets)
1 140 $

4 droits de jeu avec voiturettes, cocktail et souper inclus.


Reçu aux fins d'impôt: 550 $

Billet individuel
285 $

1 droit de jeu avec voiturette, cocktail et souper inclus.


Reçu aux fins d'impôt: 135 $

Partenaire Présentateur
4 000 $

OFFRE DE PARTENARIAT


Lors de l’événement
• quatuor
• tente aux couleurs de votre entreprise à l’accueil (activation possible)
• allocution de votre représentant lors du souper


Votre logo

• sur les balles du tournoi remises à tous les participants
• sur le programme de la journée
• sur la bannière merci aux partenaires
• sur les outils de communication : page web de l’événement, réseaux sociaux, infolettres, écrans lors de l’événement et rapport annuel


Reçu aux fins d'impôt: 1 500 $

Partenaire Collaborateur
2 500 $

OFFRE DE PARTENARIAT


Lors de l’événement
• quatuor
• bannière aux couleurs de votre entreprise à l’accueil
• mention de votre entreprise par l’animateur lors de la soirée


Votre logo
• sur le programme de la journée
• sur la bannière merci aux partenaires
• sur les outils de communication : page web de l’événement, réseaux sociaux, infolettres, écrans lors de l’événement et rapport annuel


Reçu aux fins d'impôt: 800 $

Voiturettes du Tournoi
2 000 $

OFFRE DE PARTENARIAT


Lors de l’événement
• logo sur toutes les voiturettes
• mention de votre entreprise par l’animateur lors du départ

Votre logo
• sur la bannière merci aux partenaires
• sur les outils de communication : page web de l’événement, réseaux sociaux, infolettres, écrans lors de l’événement et rapport annuel


Reçu aux fins d'impôt: 500 $

Trou : battre le pro
1 500 $

OFFRE DE PARTENARIAT


Lors de l’événement
• animation d’un jeu sur un trou par votre entreprise
• possibilité de remettre vos objets promos aux joueurs lors de l’animation
• mention de votre entreprise par l’animateur lors de la soirée

Votre logo
• sur la bannière merci aux partenaires
• sur les outils de communication : page web de l’événement, réseaux sociaux, infolettres, écrans lors de l’événement et rapport annuel


Reçu aux fins d'impôt: 750 $

Partenaire du souper
1 000 $

OFFRE DE PARTENARIAT


Lors de l’événement
• logo de votre entreprise sur les tables et à l’entrée de la salle du souper
• mention de votre entreprise par l’animateur lors de la soirée

Votre logo
• sur la bannière merci aux partenaires
• sur les outils de communication : page web de l’événement, réseaux sociaux, infolettres, écrans lors de l’événement et rapport annuel


Reçu aux fins d'impôt: 500 $

Commanditaire d'un trou
750 $

OFFRE DE PARTENARIAT


Lors de l’événement
• visibilité de votre entreprise au départ du trou commandité


Votre logo
• sur la bannière merci aux partenaires

Nom de l'entreprise
• mention sur les outils de communication : page web de l’événement, réseaux sociaux, infolettres, écrans lors de l’événement et rapport annuel

Souper uniquement
120 $

Participation au cocktail et au souper lors du tournoi


Reçu aux fins d'impôt: 70 $

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