Tournoi de golf du CCL 4ᵉ édition

Organisé par
À propos de cet événement
4 droits de jeu avec voiturette, cocktail et souper inclus.
Le logo de votre entreprise sera également affiché au départ de l’un des trous du parcours.
Reçu aux fins d'impôt: 550 $
4 droits de jeu avec voiturettes, cocktail et souper inclus.
Reçu aux fins d'impôt: 550 $
1 droit de jeu avec voiturette, cocktail et souper inclus.
Reçu aux fins d'impôt: 135 $
OFFRE DE PARTENARIAT
Lors de l’événement
• quatuor
• tente aux couleurs de votre entreprise à l’accueil (activation possible)
• allocution de votre représentant lors du souper
Votre logo
• sur les balles du tournoi remises à tous les participants
• sur le programme de la journée
• sur la bannière merci aux partenaires
• sur les outils de communication : page web de l’événement, réseaux sociaux, infolettres, écrans lors de l’événement et rapport annuel
Reçu aux fins d'impôt: 1 500 $
OFFRE DE PARTENARIAT
Lors de l’événement
• quatuor
• bannière aux couleurs de votre entreprise à l’accueil
• mention de votre entreprise par l’animateur lors de la soirée
Votre logo
• sur le programme de la journée
• sur la bannière merci aux partenaires
• sur les outils de communication : page web de l’événement, réseaux sociaux, infolettres, écrans lors de l’événement et rapport annuel
Reçu aux fins d'impôt: 800 $
OFFRE DE PARTENARIAT
Lors de l’événement
• logo sur toutes les voiturettes
• mention de votre entreprise par l’animateur lors du départ
Votre logo
• sur la bannière merci aux partenaires
• sur les outils de communication : page web de l’événement, réseaux sociaux, infolettres, écrans lors de l’événement et rapport annuel
Reçu aux fins d'impôt: 500 $
OFFRE DE PARTENARIAT
Lors de l’événement
• animation d’un jeu sur un trou par votre entreprise
• possibilité de remettre vos objets promos aux joueurs lors de l’animation
• mention de votre entreprise par l’animateur lors de la soirée
Votre logo
• sur la bannière merci aux partenaires
• sur les outils de communication : page web de l’événement, réseaux sociaux, infolettres, écrans lors de l’événement et rapport annuel
Reçu aux fins d'impôt: 750 $
OFFRE DE PARTENARIAT
Lors de l’événement
• logo de votre entreprise sur les tables et à l’entrée de la salle du souper
• mention de votre entreprise par l’animateur lors de la soirée
Votre logo
• sur la bannière merci aux partenaires
• sur les outils de communication : page web de l’événement, réseaux sociaux, infolettres, écrans lors de l’événement et rapport annuel
Reçu aux fins d'impôt: 500 $
OFFRE DE PARTENARIAT
Lors de l’événement
• visibilité de votre entreprise au départ du trou commandité
Votre logo
• sur la bannière merci aux partenaires
Nom de l'entreprise
• mention sur les outils de communication : page web de l’événement, réseaux sociaux, infolettres, écrans lors de l’événement et rapport annuel
Participation au cocktail et au souper lors du tournoi
Reçu aux fins d'impôt: 70 $
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!