Centre multifonctionnel Horizon

Centre multifonctionnel Horizon

Tournoi de golf du maire - édition 2025

880 Bd de Léry

Léry, QC J6N 1B5, Canada

Billet individuel
280 $

- Billet individuel - Brunch - Golf - 1 cocktail par personne - Vin à la table - Souper

Quatuor
1 120 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

- 4 billets - Brunch - Golf - 1 cocktail par personne - Vin à la table - Souper

Commandite Prestige
7 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

- 2 quatuors gratuits, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur la voiturette identifiée Prestige et sur les voiturettes - Votre logo sur tous les billets - Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper - Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table - Présentation spéciale de l’entreprise par l’animateur durant la soirée - Possibilité d’allocution en soirée

Commandite Or
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

- 1 quatuor gratuit, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur les voiturettes - Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper - Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table - Présentation de l’entreprise par l’animateur durant la soirée

Commandite Argent
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

- 1 quatuor gratuit, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper - Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table

Commandite Bronze
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

- 2 billets de golf gratuits, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper - Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table

Commandite du vin
1 000 $

Option de commanditer l'achat de vin pour la soirée - 1 billet de golf gratuit, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur l'écran et sur les cartons de table

Commandite du cocktail
1 000 $

Option de commanditer l'achat du cocktail -1 billet de golf gratuit, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur l'écran et sur les cartons de table

Commandite du brunch
1 000 $

Option de commanditer l'achat du brunch - 1 billet de golf gratuit, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur l'écran et sur les cartons de table

Commandite de trou
500 $

Option de commanditer un trou sur le parcours. Possibilité de plus d'un trou sur le terrain.

