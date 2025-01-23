Tournoi de golf du maire - édition 2025

Organisé par
À propos de cet événement
- Billet individuel - Brunch - Golf - 1 cocktail par personne - Vin à la table - Souper
- 4 billets - Brunch - Golf - 1 cocktail par personne - Vin à la table - Souper
- 2 quatuors gratuits, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur la voiturette identifiée Prestige et sur les voiturettes - Votre logo sur tous les billets - Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper - Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table - Présentation spéciale de l’entreprise par l’animateur durant la soirée - Possibilité d’allocution en soirée
- 1 quatuor gratuit, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur les voiturettes - Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper - Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table - Présentation de l’entreprise par l’animateur durant la soirée
- 1 quatuor gratuit, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper - Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table
- 2 billets de golf gratuits, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur affiches de parcours et dans la salle durant le souper - Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table
Option de commanditer l'achat de vin pour la soirée - 1 billet de golf gratuit, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur l'écran et sur les cartons de table
Option de commanditer l'achat du cocktail -1 billet de golf gratuit, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur l'écran et sur les cartons de table
Option de commanditer l'achat du brunch - 1 billet de golf gratuit, incluant brunch, cocktail et souper - Votre logo sur l'écran et sur les cartons de table
Option de commanditer un trou sur le parcours. Possibilité de plus d'un trou sur le terrain.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!