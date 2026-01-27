Centre multifonctionnel Horizon

Organisé par

Centre multifonctionnel Horizon

À propos de cet événement

Tournoi de golf du maire - édition 2026

880 Bd de Léry

Léry, QC J6N 1B5, Canada

Billet individuel - Toute la journée
300 $

Ce billet comprend :

• Billet individuel
• Brunch
• Partie de golf
• 1 cocktail par personne
• Vin à la table
• Souper

Billet pour SEULEMENT le souper du tournoi
140 $

Ce billet est seulement pour le cocktail et le souper du tournoi.

Quatuor
1 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

• 4 billets
• Brunch
• Partie de golf
• 1 cocktail par personne
• Vin à la table
• Souper

Commandite Prestige-Solution Ford, Mazda, Nissan Châteauguay
8 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

RÉSERVÉ - Solution Ford, Mazda, Nissan Châteauguay

Commandite Or
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Cette commandite comprend :

• 1 quatuor gratuit, incluant le brunch, le cocktail, le souper, une partie de golf par personne et une voiturette

• Votre logo dans les voiturettes

• Affiche parcours sur terrain au trou #1

• Votre logo à l'arrivée des golfeurs dans la salle, sur l’écran et sur les cartons de table

• Présentation du partenaire par l’animateur durant la soirée

Commandite Argent
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Cette commandite comprend :

• 1 quatuor gratuit, incluant le brunch, le cocktail, le souper, une partie de golf par personne et une voiturette

• Votre logo à l'arrivée des

golfeurs dans la salle, sur l’écran et sur les cartons de table

Commandite Bronze
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Cette commandite comprend :

• 2 billets gratuits, incluant le brunch, le cocktail, le souper, une partie de golf par personne et une voiturette

• Votre logo à l'arrivée des

golfeurs dans la salle, sur l’écran et sur les cartons de table

Commandite du brunch
1 200 $

Option de commanditer l'achat du brunch :
• 2 billets pour le cocktail et le souper

• Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table

• Votre logo à l’arrivée des golfeurs

Commandite bouteilles de vin
1 200 $

Option de commanditer l'achat de vin pour la soirée :
• 2 billets pour le cocktail et le souper

• Votre logo sur l’écran et sur les bouteilles de vin durant le souper

• Votre logo à l’arrivée des golfeurs

Commandite du cocktail
1 200 $

Option de commanditer l'achat du cocktail :
• 2 billets pour le cocktail et le souper

• Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table

• Votre logo à l’arrivée des golfeurs

Commandite de trou
600 $

Option de commanditer un trou sur le parcours :
• Commandite d’un trou sur le parcours

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