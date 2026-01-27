Tournoi de golf du maire - édition 2026

Cette commandite comprend :

• 1 quatuor gratuit, incluant le brunch, le cocktail, le souper, une partie de golf par personne et une voiturette

• Votre logo dans les voiturettes

• Affiche parcours sur terrain au trou #1

• Votre logo à l'arrivée des golfeurs dans la salle, sur l’écran et sur les cartons de table

• Présentation du partenaire par l’animateur durant la soirée