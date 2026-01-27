Tournoi de golf du maire - édition 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Ce billet comprend :
• Billet individuel
• Brunch
• Partie de golf
• 1 cocktail par personne
• Vin à la table
• Souper
Ce billet est seulement pour le cocktail et le souper du tournoi.
• 4 billets
• Brunch
• Partie de golf
• 1 cocktail par personne
• Vin à la table
• Souper
RÉSERVÉ - Solution Ford, Mazda, Nissan Châteauguay
Cette commandite comprend :
• 1 quatuor gratuit, incluant le brunch, le cocktail, le souper, une partie de golf par personne et une voiturette
• Votre logo dans les voiturettes
• Affiche parcours sur terrain au trou #1
• Votre logo à l'arrivée des golfeurs dans la salle, sur l’écran et sur les cartons de table
• Présentation du partenaire par l’animateur durant la soirée
Cette commandite comprend :
• 1 quatuor gratuit, incluant le brunch, le cocktail, le souper, une partie de golf par personne et une voiturette
• Votre logo à l'arrivée des
golfeurs dans la salle, sur l’écran et sur les cartons de table
Cette commandite comprend :
• 2 billets gratuits, incluant le brunch, le cocktail, le souper, une partie de golf par personne et une voiturette
• Votre logo à l'arrivée des
golfeurs dans la salle, sur l’écran et sur les cartons de table
Option de commanditer l'achat du brunch :
• 2 billets pour le cocktail et le souper
• Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table
• Votre logo à l’arrivée des golfeurs
Option de commanditer l'achat de vin pour la soirée :
• 2 billets pour le cocktail et le souper
• Votre logo sur l’écran et sur les bouteilles de vin durant le souper
• Votre logo à l’arrivée des golfeurs
Option de commanditer l'achat du cocktail :
• 2 billets pour le cocktail et le souper
• Votre logo sur l’écran et sur les cartons de table
• Votre logo à l’arrivée des golfeurs
Option de commanditer un trou sur le parcours :
• Commandite d’un trou sur le parcours
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!