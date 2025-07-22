Fondation Animo pour la vie

Fondation Animo pour la vie

À propos de cet événement

Tournoi de golf de la Fondation ANIMO pour la vie - Édition 2025

1199 Chem. du Bord-de-l'Eau

Laval, QC H7Y 1A9, Canada

Droit de jeu individuel
300 $

Brunch gourmand, lunch et cocktail dinatoire inclus

Quatuor
1 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Droits de jeux pour 4 personnes. Brunch gourmand, lunch et cocktail dinatoire inclus.

Billet Cocktail dînatoire seulement
150 $

Participation au cocktail dînatoire seulement. Arrivée 17h.

Commandite Philanthrope COMPÉTITIF
3 000 $

Jeux concours d'habilité : Affiche et prix au gagnant

- Drive la + longue - Homme/Femme
- Balle + près de la coupe - Homme/Femme

Commandite Philanthrope COOPÉRATIF
2 000 $

Affiche au départ de trou.

Commandite divisée
1 375 $
Don de 1000$
1 000 $

Don avec reçu d'impôt pour le montant total et mention durant l'allocution du Président au cocktail.

Don de 500$
500 $

Don avec reçu d'impôt pour le montant total et mention durant l'allocution du Président au cocktail.

Don de 300$
300 $

Don avec reçu d'impôt pour le montant total et mention durant l'allocution du Président au cocktail.

Don
200 $

Don avec reçu d'impôt pour le montant total et mention durant l'allocution du Président au cocktail.

Don
100 $

Don avec reçu d'impôt pour le montant total et mention durant l'allocution du Président au cocktail.

Item Encan
40 $
Droit de jeu à tarif réduit (vétérinaire seulement)
175 $

Brunch gourmand, lunch et cocktail dinatoire inclus.

