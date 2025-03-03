Tournoi de golf Fondation École du Triolet - 16ème édition

reçu d'impôt de 85$
reçu d'impôt de 170$
reçu d'impôt de 255$
reçu d'impôt de 340$
Choroplast avec votre logo placé au départ d'un trou
ou
Drapeau avec votre logo placé sur le vert d'un trou +
Projection power point de votre compagnie lors du 5 à 7.
2 affichages placés sur le terrain.
Choroplast et Drapeau ou Kiosque placé sur le terrain +
Affichage de votre logo page Facebook de la fondation +
Affichage de votre logo sur le site web du tournoi +
Projection power point lors du 5 à 7 +
Repas lors du 5 à 7.
Vidéo souvenir du tournoi avec le logo de votre entreprise + Repas pour 2 personnes lors du 5 à 7.
Voici la vidéo de la 15e édition : https://www.facebook.com/watch/?v=673323125151952
Le gagnant du trou se mérite une bourse de 5 000 $ + Concours trou d'un coup commandité au nom de votre entreprise avec votre logo et vos publicités.
Location de voiture pour 2 ans d'une valeur de 14 000 $ (taxes incluses) +
Concours trou d'un coup commandité au nom de votre entreprise avec votre logo et vos publicités.
Location de voiture pour 2 ans d'une valeur de 20 000 $ (taxes incluses) +
Concours trou d'un coup commandité au nom de votre entreprise avec votre logo et vos publicités.
Location de voiture pour 2 ans d'une valeur de 21 000 $ (taxes incluses) +
Concours trou d'un coup commandité au nom de votre entreprise avec votre logo et vos publicités.
Choroplast et Drapeau ou Kiosque placé sur le terrain +
Quatuor lors du tournoi +
Impression vinyle 24 po. x 48 po. avec votre logo au départ des golfeurs +
Tout le visuel que vous avez de disponible placé sur le terrain aux endroits de votre choix +
Affichage de votre logo page Facebook de la fondation +
Affichage de votre logo sur le site web du tournoi +
Projection power point lors du 5 à 7 +
Repas lors du 5 à 7.
