FONDATION ÉCOLE DU TRIOLET

Organisé par

FONDATION ÉCOLE DU TRIOLET

À propos de cet événement

Tournoi de golf Fondation école du Triolet - 17ème édition

1000 Rue Musset

Sherbrooke, QC J1J 3X4, Canada

1 personne - Golf et souper
200 $

Reçu d'impôt de 85$

2 personnes - Golf et souper
400 $

Inscription pour 2 personnes (inclut 2 billets)

Reçu d'impôt de 170$

3 personnes - Golf et souper
600 $

Inscription pour 3 personnes (inclut 3 billets)

Reçu d'impôt de 255$

4 personnes - Golf et souper
800 $

Inscription pour 4 personnes (inclut 4 billets)

Reçu d'impôt de 340$

Commandite - 1 trou au choix avec affichage
350 $

Visibilité sur le parcours et lors du 5 à 7

  • Installation d’un choroplast avec votre logo placé au départ d’un trou
    ou
  • Installation d’un drapeau avec votre logo positionné sur le vert d’un trou ;
  • Projection du logo de votre entreprise dans le diaporama présenté lors du 5 à 7.

Une belle occasion d’assurer une visibilité ciblée sur le terrain et auprès des participantes et participants lors du moment rassembleur en soirée.

Kiosque en présentiel - 1 trou au choix
600 $

Visibilité sur le terrain et dans nos plateformes de communication

  • Installation d’un choroplast et d’un drapeau, ou possibilité d’un kiosque placé stratégiquement sur le terrain ;
  • Affichage de votre logo sur la page Facebook de la Fondation ;
  • Affichage de votre logo sur le site web du tournoi ;
  • Projection de votre logo dans le diaporama présenté lors du 5 à 7 ;
  • Repas inclus lors du 5 à 7.

Une visibilité complète, avant, pendant et après l’événement, pour faire rayonner votre entreprise tout en soutenant la réussite de nos jeunes.

Vidéo souvenir du tournoi
2 000 $

Visibilité et expérience privilégiée

  • Production d’une vidéo souvenir du tournoi, incluant le logo de votre entreprise.
  • Deux repas offerts lors du 5 à 7, pour vous permettre de profiter pleinement du moment en compagnie des participantes et participants.
  • Affichage de votre logo sur la page Facebook de la Fondation ;
  • Affichage de votre logo sur le site web du tournoi ;
  • Projection de votre logo dans le diaporama présenté lors du 5 à 7

Une belle occasion de faire rayonner votre entreprise tout en vivant l’événement de l’intérieur.

Concours trou d'un coup commandité (Bourse 5 000 $)
800 $

Concours “Trou d’un coup” – Bourse de 5 000 $

Le ou la gagnant(e) du trou d’un coup se mérite une bourse de 5 000 $.

Ce concours est commandité au nom de votre entreprise, incluant :

  • La visibilité de votre logo sur le site de l’événement ;
  • L’affichage de vos publicités ;
  • Une association directe de votre marque à ce moment fort du tournoi.
  • Possibilité d'avoir son kiosque sur place
  • Deux trous de disponibles

Une opportunité distinctive de faire rayonner votre entreprise tout en soutenant la réussite de nos jeunes.

Concours trou d'un coup commandité (Location de voiture)
800 $

Grand prix – Lp commandité (Location de voiturocation d’un véhicule pendant 2 ans
Valeur totale de 17 000 $ OU 22 000 $ (taxes incluses)

En plus d’offrir ce prix exceptionnel, vous bénéficierez d’une visibilité stratégique :

  • Présentation du concours “Trou d’un coup” commandité au nom de votre entreprise.
  • Possibilité d'avoir votre kiosque ou un affichage de votre logo et de vos publicités sur le site de l’événement.
  • Possibilité d’exposer un véhicule sur le terrain à UN Par 3, pour maximiser votre visibilité auprès des participantes et participants.

Une occasion unique d’associer votre entreprise à un événement rassembleur tout en soutenant la réussite de nos jeunes.

Concours 2 trous d'un coup commandité (Location de voiture)
1 400 $

Grand prix – Location d’un véhicule pendant 2 ans
Valeur totale de 17 000 $ OU 22 000 $ (taxes incluses)

En plus d’offrir ce prix exceptionnel, vous bénéficierez d’une visibilité stratégique :

  • Présentation du concours “Trou d’un coup” commandité au nom de votre entreprise.
  • Possibilité d'avoir votre kiosque ou un affichage de votre logo et de vos publicités sur le site de l’événement.
  • Possibilité d’exposer un véhicule sur le terrain à DEUX Par 3, pour maximiser votre visibilité auprès des participantes et participants.

Une occasion unique d’associer votre entreprise à un événement rassembleur tout en soutenant la réussite de nos jeunes.

Partenaire majeur
5 000 $

Visibilité Prestige – Partenaire majeur

  • Installation d’un choroplast et d’un drapeau, ou possibilité d’un kiosque placé stratégiquement sur le terrain ;
  • Un quatuor inclus lors du tournoi ;
  • Impression d’une bannière en vinyle (24 po x 48 po) avec votre logo, installée au départ des golfeuses et golfeurs ;
  • Possibilité d’installer tout le matériel visuel promotionnel que vous avez de disponible, aux endroits de votre choix sur le terrain ;
  • Affichage de votre logo sur la page Facebook de la Fondation ;
  • Affichage de votre logo sur le site web du tournoi ;
  • Projection de votre entreprise dans le diaporama présenté lors du 5 à 7 ;
  • Repas inclus lors du 5 à 7.

Une visibilité maximale, sur le terrain comme sur nos plateformes numériques, pour faire rayonner votre entreprise tout en soutenant concrètement la réussite de nos jeunes.

Souper seulement
60 $

Venez profiter d’un coquetel dînatoire en compagnie des golfeuses et des golfeurs, tout en soutenant fièrement la Fondation de l’école du Triolet.

Un moment convivial pour réseauter, célébrer et encourager la réussite de nos jeunes.

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