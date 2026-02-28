Tournoi de golf Fondation école du Triolet - 17ème édition

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À propos de cet événement
Reçu d'impôt de 85$
Inscription pour 2 personnes (inclut 2 billets)
Reçu d'impôt de 170$
Inscription pour 3 personnes (inclut 3 billets)
Reçu d'impôt de 255$
Inscription pour 4 personnes (inclut 4 billets)
Reçu d'impôt de 340$
Visibilité sur le parcours et lors du 5 à 7
Une belle occasion d’assurer une visibilité ciblée sur le terrain et auprès des participantes et participants lors du moment rassembleur en soirée.
Visibilité sur le terrain et dans nos plateformes de communication
Une visibilité complète, avant, pendant et après l’événement, pour faire rayonner votre entreprise tout en soutenant la réussite de nos jeunes.
Visibilité et expérience privilégiée
Une belle occasion de faire rayonner votre entreprise tout en vivant l’événement de l’intérieur.
Concours “Trou d’un coup” – Bourse de 5 000 $
Le ou la gagnant(e) du trou d’un coup se mérite une bourse de 5 000 $.
Ce concours est commandité au nom de votre entreprise, incluant :
Une opportunité distinctive de faire rayonner votre entreprise tout en soutenant la réussite de nos jeunes.
Grand prix – Lp commandité (Location de voiturocation d’un véhicule pendant 2 ans
Valeur totale de 17 000 $ OU 22 000 $ (taxes incluses)
En plus d’offrir ce prix exceptionnel, vous bénéficierez d’une visibilité stratégique :
Une occasion unique d’associer votre entreprise à un événement rassembleur tout en soutenant la réussite de nos jeunes.
Grand prix – Location d’un véhicule pendant 2 ans
Valeur totale de 17 000 $ OU 22 000 $ (taxes incluses)
En plus d’offrir ce prix exceptionnel, vous bénéficierez d’une visibilité stratégique :
Une occasion unique d’associer votre entreprise à un événement rassembleur tout en soutenant la réussite de nos jeunes.
Une visibilité maximale, sur le terrain comme sur nos plateformes numériques, pour faire rayonner votre entreprise tout en soutenant concrètement la réussite de nos jeunes.
Venez profiter d’un coquetel dînatoire en compagnie des golfeuses et des golfeurs, tout en soutenant fièrement la Fondation de l’école du Triolet.
Un moment convivial pour réseauter, célébrer et encourager la réussite de nos jeunes.
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