Tournoi de golf Fondation école du Triolet - 17ème édition

Visibilité sur le terrain et dans nos plateformes de communication

Installation d’un choroplast et d’un drapeau , ou possibilité d’un kiosque placé stratégiquement sur le terrain ;

Affichage de votre logo sur la page Facebook de la Fondation ;

Affichage de votre logo sur le site web du tournoi ;

Projection de votre logo dans le diaporama présenté lors du 5 à 7 ;

Repas inclus lors du 5 à 7.

Une visibilité complète, avant, pendant et après l’événement, pour faire rayonner votre entreprise tout en soutenant la réussite de nos jeunes.