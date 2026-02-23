L’inscription comprend :

Accès au tournoi de golf intérieur sur simulateur (formule « Vegas »)

Participation individuelle (les participant·e·s inscrit·e·s individuellement seront jumelé·e·s afin de former des équipes de 4)

Accès aux installations du Centre d’Excellence Golfin Lévis

Une consommation offerte

Bouchées servies pendant l’événement

Moment de réseautage dès 12 h

Participation aux prix à gagner