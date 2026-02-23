Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches
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Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Tournoi de golf intérieur

1996 3e Rue

St-Romuald, Quebec G6W 5M6

Billet équipe (4 personnes)
400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

L’inscription comprend :

  • Accès au tournoi de golf intérieur sur simulateur (formule « Vegas »)
  • Participation en équipe de 4 personnes
  • Accès aux installations du Centre d’Excellence Golfin Lévis
  • Une consommation offerte
  • Bouchées servies pendant l’événement
  • Moment de réseautage dès 12 h
  • Participation aux prix à gagner
  • Ambiance festive dans le cadre des 20 ans de la TRÉSCA
Billet individuel
100 $

L’inscription comprend :

  • Accès au tournoi de golf intérieur sur simulateur (formule « Vegas »)
  • Participation individuelle (les participant·e·s inscrit·e·s individuellement seront jumelé·e·s afin de former des équipes de 4)
  • Accès aux installations du Centre d’Excellence Golfin Lévis
  • Une consommation offerte
  • Bouchées servies pendant l’événement
  • Moment de réseautage dès 12 h
  • Participation aux prix à gagner
  • Ambiance festive dans le cadre des 20 ans de la TRÉSCA
Réseautage uniquement
Gratuit

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