Billet équipe (4 personnes)
400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
L’inscription comprend :
- Accès au tournoi de golf intérieur sur simulateur (formule « Vegas »)
- Participation en équipe de 4 personnes
- Accès aux installations du Centre d’Excellence Golfin Lévis
- Une consommation offerte
- Bouchées servies pendant l’événement
- Moment de réseautage dès 12 h
- Participation aux prix à gagner
- Ambiance festive dans le cadre des 20 ans de la TRÉSCA
L’inscription comprend :
- Accès au tournoi de golf intérieur sur simulateur (formule « Vegas »)
- Participation en équipe de 4 personnes
- Accès aux installations du Centre d’Excellence Golfin Lévis
- Une consommation offerte
- Bouchées servies pendant l’événement
- Moment de réseautage dès 12 h
- Participation aux prix à gagner
- Ambiance festive dans le cadre des 20 ans de la TRÉSCA