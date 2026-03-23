Fondation ITI

Organisé par

Fondation ITI

À propos de cet événement

Tournoi de golf ITI 2026 / 2026 ITI Golf Tournament

207 Rd St Isidore

Kahnawake, QC J0L 1B0, Canada

Forfait BRONZE
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Inclut dans votre forfait :
→ 1 foursome (4 personnes)
→ Commandite sur un trou
→ Mention de votre présence sur nos médias
sociaux

Included in your package:
→ 1 foursome (4 people)
→ Sponsorship on a hole
→ Mention of your presence on our social media

Forfait FOURSOME / Foursome
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Inclut dans votre forfait :
→ Dîner et souper pour 1 foursome (4 personnes)
→ Ronde de golf (4 personnes)

Included in your package:
→ Lunch and dinner for 1 foursome
→ Round of golf (4 people)

Souper uniquement / Dinner only
300 $

Inclut dans votre forfait : → souper pour 1 personne Included in your package: → dinner for 1 person

Ajouter un don pour Fondation ITI

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!