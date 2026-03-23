Tournoi de golf ITI 2026 / 2026 ITI Golf Tournament

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À propos de cet événement
Inclut dans votre forfait :
→ 1 foursome (4 personnes)
→ Commandite sur un trou
→ Mention de votre présence sur nos médias
sociaux
Included in your package:
→ 1 foursome (4 people)
→ Sponsorship on a hole
→ Mention of your presence on our social media
Inclut dans votre forfait :
→ Dîner et souper pour 1 foursome (4 personnes)
→ Ronde de golf (4 personnes)
Included in your package:
→ Lunch and dinner for 1 foursome
→ Round of golf (4 people)
Inclut dans votre forfait : → souper pour 1 personne Included in your package: → dinner for 1 person
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