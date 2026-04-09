Tournoi de golf Le Blainvillier

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À propos de cet événement
Une expérience bonifiée pour offrir à votre équipe ou à vos partenaires un confort et des privilèges exclusifs.
Inclut tout le forfait Quatuor régulier, plus :
🎟 Reçu fiscal : 1 300 $
Une expérience complète pour profiter pleinement de la journée.
Ce forfait comprend :
🎟 Reçu fiscal : 1 000 $
Idéal pour participer à la soirée sans jouer au golf.
Ce billet comprend :
🎟 Reçu fiscal : 100 $
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