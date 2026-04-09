Fondation des Gouverneurs de l'espoir

Organisé par

Fondation des Gouverneurs de l'espoir

À propos de cet événement

Tournoi de golf Le Blainvillier

200 Rue du Blainvillier

Blainville, QC J7C 4X6, Canada

Quatuor Prestige
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Une expérience bonifiée pour offrir à votre équipe ou à vos partenaires un confort et des privilèges exclusifs.


Inclut tout le forfait Quatuor régulier, plus :

  • Glacière garnie de rafraîchissements et collations
  • Quatre coupons supplémentaires pour le cocktail
  • Cadeau exclusif pour chaque joueur
  • Possibilité d’inclure 150 produits promotionnels dans les sacs de bienvenue des golfeurs

🎟 Reçu fiscal : 1 300 $

Quatuor régulier
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Une expérience complète pour profiter pleinement de la journée.

Ce forfait comprend :

  • Brunch d’accueil
  • Droit de jeu (formule Vegas)
  • Voiturettes incluses
  • Cadeau du golfeur
  • Cocktail de bienvenue
  • Souper-spectacle

🎟 Reçu fiscal : 1 000 $

Billet souper-spectacle
295 $

Idéal pour participer à la soirée sans jouer au golf.


Ce billet comprend :

  • Cocktail de bienvenue
  • Souper-spectacle
  • Ambiance musicale festive

🎟 Reçu fiscal : 100 $

Commandite Gouverneur
10 000 $
Commandite Générosité
5 000 $
Commandite Solidarité
4 000 $
Commandite Humanité
2 500 $
Commandite Bienveillance
1 250 $
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