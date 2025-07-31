Tournoi de Golf - Sports Med UdeM

Le coût d'un billet est de 32.20$, mais 'AÉÉMUM vous offre un rabais de 16.20$, pour un billet final de 16$. Si la partie n'a pas lieu (i.e. météo), un remboursement complet vous sera remis. Il y a 9 billets pour quatuor complet de disponibles donc ne tardez pas. Vous serez chargé le tarif complet et le rabais (16.20$) vous sera remis sous condition que vous soyez présents à l'évènement. Les billets sont offerts aux étudiants en médecine seulement.