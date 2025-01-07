Tournoi de golf RBC 2025

Visibilité au dépôt des sacs - vous devrez fournir votre
matériel promotionnel.
Visibilité au dépôt des sacs - vous devrez fournir votre
matériel promotionnel.
Partenaire du champ de pratique
4 500 $
Visibilité dans le matériel promotionnel
- Affiche des partenaires
- Affiche au champ de pratique
Bannière des partenaires dans le communiqué de presse
post-tournoi
Visibilité dans le matériel promotionnel
- Affiche des partenaires
- Affiche au champ de pratique
Bannière des partenaires dans le communiqué de presse
post-tournoi
Partenaire des rafraîchissements
6 000 $
Visibilité dans le matériel promotionnel
- Affiche des partenaires
- Affiche à la station des rafraîchissements
Possibilité de mettre en place une activation
Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Visibilité dans le matériel promotionnel
- Affiche des partenaires
- Affiche à la station des rafraîchissements
Possibilité de mettre en place une activation
Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Partenaire du casse-croûte
6 000 $
Visibilité dans le matériel promotionnel
- Affiche des partenaires
- Affiche au casse-croûte 9 ½
Possibilité de mettre en place une activation
Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Visibilité dans le matériel promotionnel
- Affiche des partenaires
- Affiche au casse-croûte 9 ½
Possibilité de mettre en place une activation
Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Partenaire des voiturettes
6 500 $
Visibilité dans le matériel promotionnel
- Affiche des partenaires
- Vignette dans les 76 voiturettes des joueurs et joueuses
Possibilité d’offrir un objet promotionnel
Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Visibilité dans le matériel promotionnel
- Affiche des partenaires
- Vignette dans les 76 voiturettes des joueurs et joueuses
Possibilité d’offrir un objet promotionnel
Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Partenaire du petit-déjeuner gourmet
7 000 $
Reconnaissance comme partenaire officiel du petit-déjeuner gourmet
Visibilité dans le matériel promotionnel
- Affiche des partenaires
- Cartons-tente
- Présentation projetée lors du petit-déjeuner
Droit de jeu pour deux personnes
Possibilité de fournir une bannière de votre entreprise
Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Reconnaissance comme partenaire officiel du petit-déjeuner gourmet
Visibilité dans le matériel promotionnel
- Affiche des partenaires
- Cartons-tente
- Présentation projetée lors du petit-déjeuner
Droit de jeu pour deux personnes
Possibilité de fournir une bannière de votre entreprise
Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Partenaire du cocktail dînatoire
7 500 $
Reconnaissance comme partenaire officiel du cocktail dînatoire
Visibilité dans le matériel promotionnel
- Affiche des partenaires
- Collerettes pour les pieds de coupe à vin
- Présentation projetée lors du cocktail
Mention sur le LinkedIn de la Fondation
Droit de jeu pour deux personnes
Possibilité de fournir une bannière de votre entreprise
Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Reconnaissance comme partenaire officiel du cocktail dînatoire
Visibilité dans le matériel promotionnel
- Affiche des partenaires
- Collerettes pour les pieds de coupe à vin
- Présentation projetée lors du cocktail
Mention sur le LinkedIn de la Fondation
Droit de jeu pour deux personnes
Possibilité de fournir une bannière de votre entreprise
Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Ajouter un don pour Fondation du cégep Édouard-Montpetit et de l'ÉNA
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!