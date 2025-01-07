Fondation du cégep Édouard-Montpetit et de l'ÉNA

Tournoi de golf RBC 2025

200 Av. des Pins

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2W 2J6, Canada

Duo
1 950 $
2 billets - Droit de jeu + cocktail dinatoire.
Quatuor
3 550 $
4 billets - Droit de jeu + cocktail dinatoire.
Billet cocktail
380 $
Cocktail dinatoire dès 17 h.
Partenaire d'un trou
1 500 $
Visibilité au trou sélectionné.
Partenaire des trous # 4-6 et 12
5 500 $
Visibilité aux trous sélectionnés.
Partenaire station sur parcours
2 000 $
Visibilité à la station choisie sur le parcours.
Partenaire accueil golfeurs
2 500 $
Visibilité au dépôt des sacs - vous devrez fournir votre matériel promotionnel.
Partenaire du champ de pratique
4 500 $
Visibilité dans le matériel promotionnel - Affiche des partenaires - Affiche au champ de pratique Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Partenaire des rafraîchissements
6 000 $
Visibilité dans le matériel promotionnel - Affiche des partenaires - Affiche à la station des rafraîchissements Possibilité de mettre en place une activation Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Partenaire du casse-croûte
6 000 $
Visibilité dans le matériel promotionnel - Affiche des partenaires - Affiche au casse-croûte 9 ½ Possibilité de mettre en place une activation Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Partenaire des voiturettes
6 500 $
Visibilité dans le matériel promotionnel - Affiche des partenaires - Vignette dans les 76 voiturettes des joueurs et joueuses Possibilité d’offrir un objet promotionnel Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Partenaire du petit-déjeuner gourmet
7 000 $
Reconnaissance comme partenaire officiel du petit-déjeuner gourmet Visibilité dans le matériel promotionnel - Affiche des partenaires - Cartons-tente - Présentation projetée lors du petit-déjeuner Droit de jeu pour deux personnes Possibilité de fournir une bannière de votre entreprise Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
Partenaire du cocktail dînatoire
7 500 $
Reconnaissance comme partenaire officiel du cocktail dînatoire Visibilité dans le matériel promotionnel - Affiche des partenaires - Collerettes pour les pieds de coupe à vin - Présentation projetée lors du cocktail Mention sur le LinkedIn de la Fondation Droit de jeu pour deux personnes Possibilité de fournir une bannière de votre entreprise Bannière des partenaires dans le communiqué de presse post-tournoi
