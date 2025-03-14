eventClosed

Tournoi de golf RE/MAX D'Abord au profit d'Enfant Soleil

3074 Chem. du Parc

Orford, QC J1X 7A9, Canada

addExtraDonation

$

Forfait quatuor - Tournoi et cocktail
CA$720
groupTicketCaption
Ce forfait inclut quatre (4) participations au tournoi ainsi que les quatre (4) participations au cocktail et quatre (4) participation au souper.
Participation au tournoi et cocktail
CA$180
Ce forfait inclut une (1) participation au tournoi ainsi qu'une (1) participation au cocktail et une (1) participation au souper.
Participation cocktail et souper seulement
CA$85
Ce billet vous permet de participer au cocktail et au souper après le tournoi seulement. Cocktail, souper, animation et prix de présence sont au rendez-vous! L'heure prévue pour le début du cocktail est à 17h.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing