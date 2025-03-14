Tournoi de golf RE/MAX D'Abord au profit d'Enfant Soleil

Ce billet vous permet de participer au cocktail et au souper après le tournoi seulement. Cocktail, souper, animation et prix de présence sont au rendez-vous! L'heure prévue pour le début du cocktail est à 17h.

Ce billet vous permet de participer au cocktail et au souper après le tournoi seulement. Cocktail, souper, animation et prix de présence sont au rendez-vous! L'heure prévue pour le début du cocktail est à 17h.

seeMoreDetailsMobile