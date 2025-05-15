Tournoi de golf TD Rive-Sud

200 Av. des Pins

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2W 2Z3, Canada

Tournoi quatuor
CA$1,900
Inclut : 4 billets pour le tournoi de golf, déjeuner complet, terrain de pratique, nourriture et rafraichissements à la cantine 9½ et rafraichissements sur le parcours, le cocktail en fin de journée et le souper en stations.

Tournoi 1 personne
CA$475

Inclut : 1 billet pour le tournoi de golf, déjeuner complet, terrain de pratique, nourriture et rafraichissements à la cantine 9½ et rafraichissements sur le parcours, le cocktail en fin de journée et le souper en station.

Cocktail et souper seulement
CA$175

1 billet pour le cocktail et le souper en stations, dès 17h.

Joueur Additionel
free

Usage TD seulement

