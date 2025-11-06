Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

Organisé par

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

À propos de cet événement

Tournoi de hockey de rue présenté par Réfrigération Gagnon inc. et Cargill

300 Bd la Salle

Baie-Comeau, QC G4Z 2W7, Canada

Équipe - Masculin
250 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Le coût du billet inclut la participation au tournoi ainsi qu'au souper et à la soirée musical.

Équipe - Féminin participation
250 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Le coût du billet inclut la participation au tournoi ainsi qu'au souper et à la soirée musical.

Équipe - Féminin compétition
250 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Le coût du billet inclut la participation au tournoi ainsi qu'au souper et à la soirée musical.

Joueur(se) supplémentaire
60 $

Le coût du billet inclut la participation au tournoi ainsi qu'au souper et à la soirée musical.

Souper et soirée festive
30 $

Participation à la soirée et soirée festive
18 ans et plus seulement

Ajouter un don pour Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!