Tournoi de Hockey des facultés de Médecine du Québec

Ajouter un don pour Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal
$
Don au choix
5 $
Reçu de don pour tout montant de 20$ et plus.
*Ajouter une donation additionnelle de votre choix via l'option "ajouter un don" ci dessous. LE NOM DU COMITÉ DE UDEM S'AFFICHE, MAIS TOUT L'ARGENT QU'IL RAMASSE IRA VERS LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE.
Reçu de don pour tout montant de 20$ et plus.
*Ajouter une donation additionnelle de votre choix via l'option "ajouter un don" ci dessous. LE NOM DU COMITÉ DE UDEM S'AFFICHE, MAIS TOUT L'ARGENT QU'IL RAMASSE IRA VERS LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE.
Donation of choice
5 $
Tax deductible receipt for all amounts of 20$ or more.
*Add an additional donation of your choice via the 'ajouter un don' option below." THE NAME OF THE UDEM COUNCIL IS DISPLAYED BUT ALL FUNDS WILL BE GIVEN TO LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE.
Tax deductible receipt for all amounts of 20$ or more.
*Add an additional donation of your choice via the 'ajouter un don' option below." THE NAME OF THE UDEM COUNCIL IS DISPLAYED BUT ALL FUNDS WILL BE GIVEN TO LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!