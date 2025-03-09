Tournoi de Hockey des facultés de Médecine du Québec

Tax deductible receipt for all amounts of 20$ or more. *Add an additional donation of your choice via the 'ajouter un don' option below." THE NAME OF THE UDEM COUNCIL IS DISPLAYED BUT ALL FUNDS WILL BE GIVEN TO LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE.

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