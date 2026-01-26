Tournoi de pétanque Pistagnesi au profit de Vivre Grand

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À propos de cet événement
Inscription valide pour une équipe de 2 joueurs (2 billets inclus).
Les frais d'inscription incluent pour chaque joueur : participation au tournoi, lunch sur place, 2 consommations, accès aux installations et contribution directe à notre levée de fond 2026. Vous recevrez un reçu fiscal après l'événement.
Inscription valide pour une personne.
Les frais d'inscription incluent : présence à l'événement à titre de spectateur, lunch sur place, 2 consommations, accès aux installations et contribution directe à notre levée de fond 2026. Vous recevrez un reçu fiscal après l'événement.
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