Vivre Grand

Organisé par

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À propos de cet événement

Tournoi de pétanque Pistagnesi au profit de Vivre Grand

Saint-Augustin-de-Desmaures

Québec (adresse communiquée après inscription)

Équipe
300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Inscription valide pour une équipe de 2 joueurs (2 billets inclus).

Les frais d'inscription incluent pour chaque joueur : participation au tournoi, lunch sur place, 2 consommations, accès aux installations et contribution directe à notre levée de fond 2026. Vous recevrez un reçu fiscal après l'événement.

Supporteur
100 $

Inscription valide pour une personne.

Les frais d'inscription incluent : présence à l'événement à titre de spectateur, lunch sur place, 2 consommations, accès aux installations et contribution directe à notre levée de fond 2026. Vous recevrez un reçu fiscal après l'événement.

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