Tournoi de Pickleball Dr Steven Bartlett - Activité bénéfice - Fondation CSSS MRC de Coaticook

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À propos de cet événement
secteur acti-sports, 311 Rue Saint-Paul Est, Coaticook, QC J1A 1G1, Canada
Ce billet donne accès à une personne de jouer, niveau participatif - débutant, avec coéquipier (1.0 à 2.5). Plus tard, assurez-vous de répondre à la question vous demandant d’inscrire le nom de votre partenaire de jeu. Chaque coéquipier doit s’inscrire (une seule transaction d’achat par joueur) est nécessaire afin que chacun puisse recevoir son reçu de don. Horaire et autres informations à venir.
Ce billet donne accès à une personne de jouer, niveau participatif - débutant, sans coéquipier, (1.0 à 2.5). Vous serez jumelé à un partenaire de jeu. Horaire et autres informations à venir.
Ce billet donne accès à une personne de jouer, niveau participatif - intermédiaire, avec coéquipier (2.5 à 3.0). Plus tard, assurez-vous de répondre à la question vous demandant d’inscrire le nom de votre partenaire de jeu. Chaque coéquipier doit s’inscrire (une seule transaction d’achat par joueur) est nécessaire afin que chacun puisse recevoir son reçu de don Horaire et autres informations à venir.
Ce billet donne accès à une personne de jouer, niveau participatif - intermédiaire sans coéquipier (2.5 à 3). Vous serez jumelé à un partenaire de jeu. Horaire et autres informations à venir.
Ce billet donne accès à une personne de jouer, niveau participatif avancé, avec coéquipier (3.0 et +). Plus tard, assurez-vous de répondre à la question vous demandant d’inscrire le nom de votre partenaire de jeu. Chaque coéquipier doit s’inscrire (une seule transaction d’achat par joueur) est nécessaire afin que chacun puisse recevoir son reçu de don. Horaire et autres informations à venir.
Ce billet donne accès à une personne de jouer, niveau participatif - avancé sans coéquipier (3.0 et +). Vous serez jumelé à un partenaire de jeu. Horaire et autres informations à venir.
Ce billet donne accès à une personne de jouer, niveau compétitif - débutant, avec coéquipier (2.5 à 3.0). Plus tard, assurez-vous de répondre à la question vous demandant d’inscrire le nom de votre partenaire de jeu. Chaque coéquipier doit s’inscrire (une seule transaction d’achat par joueur) est nécessaire afin que chacun puisse recevoir son reçu de don. Horaire et autres informations à venir.
Ce billet donne accès à une personne de jouer, niveau compétitif - débutants sans coéquipier (2.5 à 3.0). Vous serez jumelé à un partenaire de jeu. Horaire et autres informations à venir.
Ce billet donne accès à une personne de jouer, niveau compétitif - Intermédiaire, avec coéquipier (3.0 à 3.5). Plus tard, assurez-vous de répondre à la question vous demandant d’inscrire le nom de votre partenaire de jeu. Chaque coéquipier doit s’inscrire (une seule transaction d’achat par joueur) est nécessaire afin que chacun puisse recevoir son reçu de don. Horaire et autres informations à venir.
Ce billet donne accès à une personne de jouer, niveau compétitif - intermédiaire sans coéquipier (3.0 à 3.5). Vous serez jumelé à un partenaire de jeu. Horaire et autres informations à venir.
Ce billet donne accès à une personne de jouer, niveau compétitif - avancé, avec coéquipier (3.5 et +). Plus tard, assurez-vous de répondre à la question vous demandant d’inscrire le nom de votre partenaire de jeu. Chaque coéquipier doit s’inscrire (une seule transaction d’achat par joueur) est nécessaire afin que chacun puisse recevoir son reçu de don. Horaire et autres informations à venir.
Ce billet donne accès à une personne de jouer, niveau compétitif - avancé sans coéquipier (3.5 et +). Vous serez jumelé à un partenaire de jeu. Horaire et autres informations à venir.
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