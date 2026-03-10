Tournoi de Pickleball Dr Steven Bartlett - Activité bénéfice - Fondation CSSS MRC de Coaticook

Ce billet donne accès à une personne de jouer, niveau participatif - débutant, avec coéquipier (1.0 à 2.5). Plus tard, assurez-vous de répondre à la question vous demandant d’inscrire le nom de votre partenaire de jeu. Chaque coéquipier doit s’inscrire (une seule transaction d’achat par joueur) est nécessaire afin que chacun puisse recevoir son reçu de don. Horaire et autres informations à venir.