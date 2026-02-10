Univesta Assurances et Services financiers inc.

Organisé par

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À propos de cet événement

Tournoi de Pickleball au profit de la Fondation des jeunes de la DPJ - Édition 2026

2350 Rue Dickson local 950

Montréal, QC H1N 3T1, Canada

Équipe (2 joueurs)
750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Les frais d'inscription incluent la participation au tournoi, le dîner et les rafraîchissements. Un reçu fiscal vous sera émis après l'événement.

Participant
375 $

Pour inscrire une personne seule: il nous fera plaisir de vous jumeler avec un employé d'Univesta !

Les frais d'inscription incluent la participation au tournoi, le dîner et les rafraîchissements. Un reçu fiscal vous sera émis après l'événement.

Spectateur
75 $

Les frais d’inscription en tant que spectateur incluent le dîner et les rafraîchissements. Un reçu fiscal vous sera émis après l'événement.

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