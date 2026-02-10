Tournoi de Pickleball au profit de la Fondation des jeunes de la DPJ - Édition 2026

À propos de cet événement
Les frais d'inscription incluent la participation au tournoi, le dîner et les rafraîchissements. Un reçu fiscal vous sera émis après l'événement.
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