Événement Quilles

Organisé par

Événement Quilles

À propos de cet événement

Tournoi de quilles au profit d’une fondation

555 Rue Sainte Marthe

Chicoutimi, QC G7J 4Z8, Canada

Grande Allée
70 $

Réserver une grande allée complète pour votre groupe! (5 personnes)

L’achat d’une grande allée comprend : une grande allée réservée pour votre équipe, une paire de souliers par participant, une consommation ainsi qu’un sac de bonbons pour chacun.
Votre groupe aura également la possibilité de remporter un prix de podium!

Reserver une seule allée suffit pour inscrire toute votre équipe — il s’agit d’un tarif de groupe!

Petite Allée
70 $

Réserver une petite allée complète pour votre groupe! (5 personnes)

L’achat d’une petite allée comprend : une petite allée réservée pour votre équipe, une paire de souliers par participant, une consommation ainsi qu’un sac de bonbons pour chacun.
Votre groupe aura également la possibilité de remporter un prix de podium!

Reserver une seule allée suffit pour inscrire toute votre équipe — il s’agit d’un tarif de groupe!

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