Tournoi de quilles au profit d’une fondation

Réserver une grande allée complète pour votre groupe! (5 personnes)

L’achat d’une grande allée comprend : une grande allée réservée pour votre équipe, une paire de souliers par participant, une consommation ainsi qu’un sac de bonbons pour chacun.

Votre groupe aura également la possibilité de remporter un prix de podium!

Reserver une seule allée suffit pour inscrire toute votre équipe — il s’agit d’un tarif de groupe!