Tournoi de soccer - Coda

Ce billet confirme votre participation officielle au tournoi de soccer. Il comprend l'accès au terrain pour toute la durée de l'événement, ainsi que l'intégration à une équipe si vous n'en avez pas déjà une. Merci de vous présenter à l'avance pour l'enregistrement et l'échauffement.

Ce billet confirme votre participation officielle au tournoi de soccer. Il comprend l'accès au terrain pour toute la durée de l'événement, ainsi que l'intégration à une équipe si vous n'en avez pas déjà une. Merci de vous présenter à l'avance pour l'enregistrement et l'échauffement.

Plus de détails...