Tournoi de volleyball 2025 / L'Atelier architectes au profit de la Fondation du Cégep

VENDU à BDA 𝟭 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮𝗻𝗱𝗶𝘁𝗲 𝘀𝗲𝘂𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗹𝗲 : Inscription de 2 équipes de 6 personnes, + 4 joueurs d'extra, inclus 4 passes VIP pour le stationnement, espace réservé pour votre tente 10 X 10, possibilité de mettre vos drapeaux d'entreprises (maximum 2), votre Roll up lors de l'événement, visibilité dans le Rapport annuel de la Fondation, allocution 2 minutes durant le Tournoi, votre participation pour les tirages et prix de présence, votre présence lors de la photo officielle pour la remise du chèque géant, remerciement au micro lors de la journée, commandite du bar, vous pouvez remettre des objets promotionnels à tous les participants (optionnel), priorité de commandite pour l'an prochain, logo sur l'horaire des matchs, logo dans les courriels envoyés aux équipes inscrites, logo sur tous les outils de communication, logo sur le communiqué de presse après l'événement, logo sur le site Internet, logo sur les réseaux sociaux, logo dans l'infolettre, logo sur la lettre de remerciement aux équipes, présence de votre entreprise (2 personnes) au Gala des Bourses 2026 de la Fondation du Cégep pour remettre des bourses. R𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 : 𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝟮 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 (𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲), 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀 : 𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗲𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗺𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗹𝗰𝗼𝗼𝗹𝗶𝘀𝗲́𝗲 𝗽𝗮𝗿 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲 (𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀 32 𝗵𝗮𝗺𝗯𝘂𝗿𝗴𝗲𝗿𝘀,16 𝗹𝗶𝗾𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀,16 𝗰𝗵𝗶𝗽𝘀).