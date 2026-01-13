Tournoi de Volleyball au profit du Centre Marie Eve

Organisé par
À propos de cet événement
Dans ce partenariat, vous auriez:
1- Logo sur la bannière des gagnants et des finalistes
2- Logo sur le T-Shirt des bénévoles
3- Publication sur les réseaux sociaux du Centre Marie Eve et de LocHabitat
4- Logo sur le Roll-Up de l'évènement
Dans ce partenariat, vous auriez:
1- Publication sur les réseaux sociaux du Centre Marie Eve et de LocHabitat
2- Logo sur le T-Shirt des bénévoles
3- Logo sur le Roll-Up de l'évènement
Dans ce partenariat, vous auriez:
1- Publication sur les réseaux sociaux du Centre Marie Eve et de LocHabitat
2- Logo sur le Roll-Up de l'évènement
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!