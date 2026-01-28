Club d'échecs de Granby

Club d'échecs de Granby

Tournoi du Tour du Québec : Le Grand Open de Granby

270 Rue Principale

Granby, QC J2G 2W3, Canada

Section A (Ouverte)
70 $

Profitez d'un rabais de 10$ si vous réservez 2 mois à l'avance ! 80$ à partir du 22 avril.

Section B (-1700)
70 $

Profitez d'un rabais de 10$ si vous réservez 2 mois à l'avance ! 80$ à partir du 22 avril.

Section C (-1300) ou sans-cote
70 $

Profitez d'un rabais de 10$ si vous réservez 2 mois à l'avance ! 80$ à partir du 22 avril.

Si vous êtes sans cote, inscrire X à la question lors du paiement.

Passeport-tournoi FQE pour le tournoi
20 $

Si vous n’êtes pas membre de la FQE et que vous ne prévoyez pas participer à d’autres tournois cette année, il est possible de vous procurer un passeport-tournoi FQE, valide pour la durée du tournoi Le Grand Open de Granby. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de se procurer un abonnement FQE ou un passeport-tournoi avant le début du tournoi.

