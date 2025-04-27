Tournoi Everton Jeunesse 26-27 Avril 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Inscription pour une équipe U14 féminine au tournoi Everton Jeunesse, le samedi 26 avril 2025. Les premiers matchs pourront débuter à 8h00 (matinée) ou en début d’après-midi, selon l’horaire établi.
Inscription pour une équipe U16 masculin au tournoi Everton Jeunesse, le samedi 26 avril 2025. Les premiers matchs pourront débuter à 8h00 (matinée) ou en début d’après-midi, selon l’horaire établi.
Inscription pour une équipe U16 féminine au tournoi Everton Jeunesse, le dimanche 27 avril 2025. Les premiers matchs pourront débuter à 8h00 (matinée) ou en début d’après-midi, selon l’horaire établi.
Inscription pour une équipe U18 féminine au tournoi Everton Jeunesse, le dimanche 27 avril 2025. Les premiers matchs pourront débuter à 8h00 (matinée) ou en début d’après-midi, selon l’horaire établi.
