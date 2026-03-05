2e ÉDITION DU TOURNOI GOLF & GOURMANDISES

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À propos de cet événement
Golf et souper inclus (prévente jusqu'au 31 mai 2026)
Golf et souper (prévente jusqu'au 31 mai 2026)
VENDU
• 1 quatuor inclus (golf 18 trous et souper)
• Logo dans le visuel du tournoi
• Logo sur l’affiche des commanditaires
• 1 Tertre de départ
• Remerciements par l’animateur lors du souper
• Nom de l’entreprise mentionné dans la lettre de remerciement envoyée aux participants et aux partenaires après l’événement
• Nom de l’entreprise mentionné dans les communiqués de presse
• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu
• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée.
EXCLUSIVITÉ
• Logo sur chaque voiturette
• Logo sur l’affiche des commanditaires
• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu
• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée
• Possibilité d’insérer un cadeau ou article promotionnel dans le sac remis à chaque participants
- Logo dans la lettre envoyé aux participants et aux partenaires après l'événement
EXCLUSIVITÉ
• Logo sur les affiches de table au souper
• Logo sur l’affiche des commanditaires
• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu
• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée
• Logo dans la lettre de remerciement envoyée aux participants
collations et/ou breuvages
pour 144 joueurs
• Matériel promotio• Matériel promotionnel de l’entreprise à la station (au choix);
• Logo sur l’affiche des commanditaires
• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée
• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu
• Remerciement dans la lettre envoyée aux participants
• Logo sur les balles de golf remises aux 144 joueurs
(balles fournies par le commanditaire)
• Logo sur l’affiche des commanditaires
• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée
• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu
• Remerciement dans la lettre envoyée aux participants
Prix d'une valeur minimum
Logo sur le tertre de départ et matériel promotionnel de l'entreprise
• Remise du prix par un représentant de l'entreprise lors du souper
• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée
• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu
• Remerciement dans la lettre envoyée aux participants
Logo sur un des 6 tertres de départ
• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée
• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu
• Remerciement dans la lettre envoyée aux participants
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