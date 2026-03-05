Club Richelieu de Saint-Bruno inc.

Organisé par

Club Richelieu de Saint-Bruno inc.

À propos de cet événement

2e ÉDITION DU TOURNOI GOLF & GOURMANDISES

Rue des Chênes

Beloeil, QC J3G 2K6, Canada

PRÉVENTE QUATUOR
900 $
Disponible jusqu'au 31 mai
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Golf et souper inclus (prévente jusqu'au 31 mai 2026)

PRÉVENTE JOUEUR
250 $

Golf et souper (prévente jusqu'au 31 mai 2026)

SOUPER SEULEMENT
150 $
PARTENAIRE OFFICIEL
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

VENDU

PARTENAIRE PLATINE
2 500 $

• 1 quatuor inclus (golf 18 trous et souper)
• Logo dans le visuel du tournoi
• Logo sur l’affiche des commanditaires
• 1 Tertre de départ
• Remerciements par l’animateur lors du souper
• Nom de l’entreprise mentionné dans la lettre de remerciement envoyée aux participants et aux partenaires après l’événement
• Nom de l’entreprise mentionné dans les communiqués de presse
• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu
• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée.


PARTENAIRE VOITURETTE
1 500 $

 EXCLUSIVITÉ

• Logo sur chaque voiturette

• Logo sur l’affiche des commanditaires

• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu

• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée

• Possibilité d’insérer un cadeau ou article promotionnel dans le sac remis à chaque participants

- Logo dans la lettre envoyé aux participants et aux partenaires après l'événement

PARTENAIRE VIN AU SOUPER
1 200 $

EXCLUSIVITÉ

• Logo sur les affiches de table au souper

• Logo sur l’affiche des commanditaires

• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu

• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée

• Logo dans la lettre de remerciement envoyée aux participants

PARTENAIRE STATION GOURMANDE
Gratuit

collations et/ou breuvages

pour 144 joueurs

• Matériel promotio• Matériel promotionnel de l’entreprise à la station (au choix);

• Logo sur l’affiche des commanditaires

• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée

• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu

• Remerciement dans la lettre envoyée aux participants

PARTENAIRE BALLE DU TOURNOI
850 $

• Logo sur les balles de golf remises aux 144 joueurs

(balles fournies par le commanditaire)

• Logo sur l’affiche des commanditaires

• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée

• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu

• Remerciement dans la lettre envoyée aux participants

PARTENAIRE "JEUX DE PARCOURS"
600 $

Prix d'une valeur minimum

Logo sur le tertre de départ et matériel promotionnel de l'entreprise

• Remise du prix par un représentant de l'entreprise lors du souper

• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée

• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu

• Remerciement dans la lettre envoyée aux participants

PARTENAIRE TERTRE DE DÉPART
350 $

Logo sur un des 6 tertres de départ

• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée

• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu

• Remerciement dans la lettre envoyée aux participants

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