Tournoi Hockey Bottine - Centre Jeunesse 2025

Venez encourager les équipes et profiter d’une journée remplie d’animation! Avec ce billet, vous aurez accès aux matchs ainsi qu’aux kiosques et activités sur place (maquillage, jeux, stand de tir et plus). En prime, courez la chance de gagner des prix grâce à nos tirages!

Venez encourager les équipes et profiter d’une journée remplie d’animation! Avec ce billet, vous aurez accès aux matchs ainsi qu’aux kiosques et activités sur place (maquillage, jeux, stand de tir et plus). En prime, courez la chance de gagner des prix grâce à nos tirages!

seeMoreDetailsMobile