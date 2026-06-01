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TOURNOI LE GRAND DÉFI BMO 2026

U7-8M (2018-19)
30 $

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U7-8F (2018-19)
30 $

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U9-10M (2016-17)
30 $

L'achat d'une participation est bon pour un seul enfant. Il faut en acheter plusieurs pour inscrire plusieurs enfants.


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U9-10F (2016-17)
30 $

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U11-12M (2014-15)
30 $

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U11-12F (2014-15)
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