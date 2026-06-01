TOURNOI LE GRAND DÉFI BMO 2026

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À propos de cet événement
L'achat d'une participation est bon pour un seul enfant. Il faut en acheter plusieurs pour inscrire plusieurs enfants.
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