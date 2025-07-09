Tournoi Pierre Laniel 47 ième édition.

Offert par
À propos de cette boutique
Équipe masculine division M15-A, du 27 au 3 mai 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT
Équipe masculine division M15-B, du 20 au 26 avril 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT
Équipe masculine division M15-C, du 27 au 3 mai 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT
Équipe masculine division M18-BB, du 20 au 26 avril 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT
Équipe masculine division M18-A, du 27 au 3 mai 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT
Équipe masculine division M18-B, du 20 au 26 avril 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT
Équipe masculine division Junior C, du 27 au 3 mai 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT
Équipe masculine division Junior D, du 20 au 26 avril 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!