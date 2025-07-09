Tournoi Pierre-Laniel

Tournoi Pierre-Laniel

Tournoi Pierre Laniel 47 ième édition.

M15-A
950 $

Équipe masculine division M15-A, du 27 au 3 mai 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT

M15-B
950 $

Équipe masculine division M15-B, du 20 au 26 avril 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT

M15-C
950 $

Équipe masculine division M15-C, du 27 au 3 mai 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT

M18-BB
950 $

Équipe masculine division M18-BB, du 20 au 26 avril 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT

M18-A
950 $

Équipe masculine division M18-A, du 27 au 3 mai 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT

M18-B
925 $

Équipe masculine division M18-B, du 20 au 26 avril 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT

Junior C
950 $

Équipe masculine division Junior C, du 27 au 3 mai 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT

Junior D
950 $

Équipe masculine division Junior D, du 20 au 26 avril 2026.
Régions admissibles: Lac St-Louis, Richelieu, Outaouais et Laurentides-Lanaudière SEULEMENT

