Tournoi provincial de flag-football de l'Université Laval

Inscription d'une équipe dans la catégorie Collégial D1 (catégorie réservée aux équipes collégiales RSEQ; maximum 1 équipe par institution par catégorie) N.B. : Selon les équipes qui seront inscrites, des modifications à votre catégorie sont possible afin d'offrir les meilleures conditions de compétition à l'ensemble des équipes.

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