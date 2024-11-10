Tournoi provincial de flag-football de l'Université Laval

Inscription d'une équipe dans la catégorie Collégial D1
(catégorie réservée aux équipes collégiales RSEQ; maximum 1 équipe par institution par catégorie)
N.B. : Selon les équipes qui seront inscrites, des modifications à votre catégorie sont possible afin d'offrir les meilleures conditions de compétition à l'ensemble des équipes.
Inscription d'une équipe dans la catégorie Collégial D1
(catégorie réservée aux équipes collégiales RSEQ; maximum 1 équipe par institution par catégorie)
N.B. : Selon les équipes qui seront inscrites, des modifications à votre catégorie sont possible afin d'offrir les meilleures conditions de compétition à l'ensemble des équipes.
COLLÉGIAL D2
400 $
Inscription d'une équipe dans la catégorie Collégial D2
(catégorie réservée aux équipes collégiales RSEQ; maximum 1 équipe par institution par catégorie)
N.B. : Selon les équipes qui seront inscrites, des modifications à votre catégorie sont possible afin d'offrir les meilleures conditions de compétition à l'ensemble des équipes.
Inscription d'une équipe dans la catégorie Collégial D2
(catégorie réservée aux équipes collégiales RSEQ; maximum 1 équipe par institution par catégorie)
N.B. : Selon les équipes qui seront inscrites, des modifications à votre catégorie sont possible afin d'offrir les meilleures conditions de compétition à l'ensemble des équipes.
COLLÉGIAL D3
400 $
Inscription d'une équipe dans la catégorie Collégial D3
(catégorie réservée aux équipes collégiales RSEQ; maximum 1 équipe par institution par catégorie)
N.B. : Selon les équipes qui seront inscrites, des modifications à votre catégorie sont possible afin d'offrir les meilleures conditions de compétition à l'ensemble des équipes.
Inscription d'une équipe dans la catégorie Collégial D3
(catégorie réservée aux équipes collégiales RSEQ; maximum 1 équipe par institution par catégorie)
N.B. : Selon les équipes qui seront inscrites, des modifications à votre catégorie sont possible afin d'offrir les meilleures conditions de compétition à l'ensemble des équipes.
JUVÉNILE RÉGIONAL
400 $
Inscription d'une équipe dans la catégorie Juvénile régional.
Catégorie réservée aux équipes juvéniles RSEQ de la région de Québec-Chaudière-Appalaches (QCA). Maximum 1 équipe par institution par catégorie.
Inscription d'une équipe dans la catégorie Juvénile régional.
Catégorie réservée aux équipes juvéniles RSEQ de la région de Québec-Chaudière-Appalaches (QCA). Maximum 1 équipe par institution par catégorie.
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