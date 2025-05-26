Ventes fermées

Tournoi provincial de Rondello Washer 2025

510 Rte de l'Église

Saint-Pierre-Baptiste, QC G0P 1K0, Canada

Catégorie 10-16 ans
10 $
Vous devez obligatoirement former une équipe de deux personnes. Le prix indiqué est pour votre équipe de 2. Prenez note que l'inscription d'une équipe au tournoi ne vous donne pas accès aux spectacles du festival RockFest.
Catégorie Femme
20 $
Catégorie Homme ou Mixte
20 $
