Tournoi provincial de Rondello Washer 2025

Vous devez obligatoirement former une équipe de deux personnes. Le prix indiqué est pour votre équipe de 2. Prenez note que l'inscription d'une équipe au tournoi ne vous donne pas accès aux spectacles du festival RockFest.
Vous devez obligatoirement former une équipe de deux personnes. Le prix indiqué est pour votre équipe de 2. Prenez note que l'inscription d'une équipe au tournoi ne vous donne pas accès aux spectacles du festival RockFest.
Catégorie Femme
20 $
Vous devez obligatoirement former une équipe de deux personnes. Le prix indiqué est pour votre équipe de 2. Prenez note que l'inscription d'une équipe au tournoi ne vous donne pas accès aux spectacles du festival RockFest.
Vous devez obligatoirement former une équipe de deux personnes. Le prix indiqué est pour votre équipe de 2. Prenez note que l'inscription d'une équipe au tournoi ne vous donne pas accès aux spectacles du festival RockFest.
Catégorie Homme ou Mixte
20 $
Vous devez obligatoirement former une équipe de deux personnes. Le prix indiqué est pour votre équipe de 2. Prenez note que l'inscription d'une équipe au tournoi ne vous donne pas accès aux spectacles du festival RockFest.
Vous devez obligatoirement former une équipe de deux personnes. Le prix indiqué est pour votre équipe de 2. Prenez note que l'inscription d'une équipe au tournoi ne vous donne pas accès aux spectacles du festival RockFest.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!